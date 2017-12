Auto überschlägt sich bei Kunsterspring

Tilman Trebs

Ostprignitz-Ruppin (RA) Der Wintereinbruch hat am Sonntag für vier witterungsbedingte Unfälle im Kreis gesorgt.

Zwischen Kunsterspring und dem Abzweig nach Stendenitz geriet gegen 18.45 Uhr ein 23-jähriger VW-Fahrer in einer Linkskurve auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand, eine medizinische Versorgung war zunächst nicht nötig. Zwei 15-jährige Insassen kamen mit einem Schrecken davon.

In der Friedensstraße in Alt Ruppin kam ein 20-Jähriger gegen 20 Uhr in einer Linkskurve mit seinem VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einer Laterne.

Mit ihrem Mazda kam eine 19-Jährige gegen 20.30 Uhr in Heiligengrabe von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte gegen einen Bordstein und musste geborgen werden. Zwischen Herzsprung und dem Abzweig Ganz rutschte ein 62-Jähriger mit einem Pkw VW auf schneebedeckter Fahrbahn an einer Verkehrsinsel mit dem Vorderrad zunächst gegen eine Bordsteinkante. Dann kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und erst in der Böschung zum Stillstand.