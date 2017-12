Sturz aus dem Fenster endet im Sprungtuch

Christian Schönberg

Lindow (RA) Eine äußerst unruhige Nacht zu Sonnabend erlebten die Lindower Anwohner der Plattenbausiedlung an der Ernst-Thälmann-Straße. Ein 33-jähriger Mann hat dort gegen 4Uhr morgens einen Großeinsatz ausgelöst.

Laut Polizeiangaben vom Sonntag waren dabei 20Feuerwehrleute, zwei Rettungswagen, ein Notfallseelsorger und mehrere Polizeibeamte im Einsatz.

Der Mann soll Gast in der Wohnung eines Lindowers gewesen und dort aus bislang unerfindlichen Gründen ausgerastet sein. Demnach habe er, so die Polizei, plötzlich Möbel in der Wohnung zertrümmert. Angehörige und Nachbarn, die beruhigend eingreifen wollten, bedrohte er dann mit einem Messer. Offenbar stieß er damit sogar zu: Ein Nachbar musste sich später wegen Schnittverletzungen behandeln lassen.

Da nicht zu bändigen, wurde der 33-Jährige in der Wohnung allein gelassen, wo er weiter Mobiliar zerstörte und sich den Fernseher schnappte, um ihn aus dem Fenster zu schleudern. Auch andere Gegenstände flogen auf zwei vor dem Haus geparkte Autos.

Zudem drohte der 33-Jährige damit, aus dem Fenster zu springen. "Dann legte er in der Wohnung Feuer", so die Polizei. Die Beamten stürmten schließlich in die Wohnung, was den jungen Mann dazu veranlasste, sich tatsächlich aus dem Fenster zu stürzen. Er landete dabei im bereits aufgespannten Sprungtuch.

Es gelang den Feuerwehrleuten, den Brand in der Wohnung zu löschen. Der 33-Jährige ist laut Polizei ins Krankenhaus gebracht worden. Auch bei ihm mussten Schnittverletzungen behandelt werden, die er sich offenbar selbst zugefügt hatte. Er wurde in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

Zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Wohnung ist allerdings vorübergehend nicht mehr bewohnbar.