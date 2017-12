Immer dem Weihnachtsmann hinterher

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (MZV) Eine Begegnung mit dem Weihnachtsmann garantierte am Sonnabend Nachmittag die vom Bad Belziger Festverein organisierte Wichtelparade.

Auf dem Innenhof der Burg Eisenhardt begrüßte der bärtige Alte Mädchen und Jungen, um im Anschluss mit ihnen zur Stadtkirche St. Marien aufzubrechen. Dort fand, wie in den zurückliegenden Jahren, ein kleiner, liebevoll arrangierter Adventsmarkt statt.

Die Besucherzahlen offenbarten, dass sowohl die Wichtelparade als auch das beschauliche Markttreiben sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Mehr als 70 Kinder mit ihren Eltern - so viele wie noch nie - trafen pünktlich zur verabredeten Zeit auf dem Burghof ein, wo Weihnachtsmann Christoph Knobel die kleinen und großen Wichtel mit den roten Mützen auf dem Kopf bereits erwartete. Mit dabei Bürgermeister Roland Leisegang und Dr. Christian Kirchner vom die Wichtelparade organisierenden Festverein der Stadt. "Ich erinnere mich noch gut an den Start von sieben Jahren, als wir uns mit nur 15 Kindern auf den Weg gemacht haben", so der Vereinsvorsitzende rückblickend.

Nach dem gemeinsamen Gesang einer weihnachtlichen Weise geht alles recht schnell.

Mit einer ordentlichen Portion Wegzehrung - in Form von süßen Gummibärchen - setzt sich die Wichtelparade mit dem Weihnachtsmann an der Spitze in Bewegung.

Durch die Straßen der Stadt geht es dem Adventsmarkt entgegen.

Unterwegs wird immer wieder Halt gemacht. Neu hinzukommende Wichtel werden freundlich vom Weihnachtsmann Willkommen geheißen.

Als die Wandergruppe mit den roten Mützen späterhin an der St. Marienkirche eintrifft, ist das bunte Adventstreiben dort bereits in vollem Gange. Vor der Kirche sind kleine Buden aufgebaut, weihnachtliche Düfte wabern durch die Luft und weihnachtliche Weisen dringen aus der Kirchentür heraus. Es wird gesungen, gelacht und in Weihnachtsfreuden geschwelgt - während das ausgelassene Treiben bei Glühwein und Kinderpunsch, Kaffee, Kuchen und Bratwurst auch auf dem Kirchplatz seinen Lauf nimmt.

Der Adventsmarkt, der unter Federführung von Birgit Kruse und Hannelore Konietzny-Pohl von der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Hoher Fläming organisiert wird, erfährt im Verlauf des Nachmittags immer wieder anerkennende Worte. Der Bad Belziger Lothar Lehmann lobt: "Die Atmosphäre ist wunderbar. Man erlebt ein Gefühl des Miteinanders".