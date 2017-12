Malindi macht sich auf den Weg nach Kenia

Juliane Keiner

Brück/Kenia (BRAWO) Am kommenden Sonntag, 17. Dezember, wird um 10.30 Uhr Malindi Lohse im Gottesdienst zu Brück Rottstock verabschiedet und nach Kenia ausgesandt.

Die ehemalige Praktikantin im Pfarrbereich Brück wird weiterhin in Verbindung mit der Kirchengemeinde stehen. Ihr Weg führt nach Kenia, in ein Kinderheim für HIV-positive Kinder. Mit der Organisation DIGUNA e.V. wird Malindi Lohse im Februar für zwei Jahre ausreisen, um im Kinderheim mitzuarbeiten. Ihre Aufgaben umfassen den administrativen Bereich sowie die Mitgestaltung des Freizeitprogramms der Kinder, Kindergottesdienst, Mitarbeiterschulungen und Religionsunterricht in verschiedenen Grundschulen.

Viele Kinder in Kenia leben als Aidswaisen. Die Aidsproblematik in Afrika ist sehr groß, wird jedoch aufgrund der Schamkultur kaum angesprochen. Viele Kinder werden bei Geburt mit dem HIV-virus von ihren Eltern angesteckt. Sie werden wie aussätzige behandelt, landen oft auf der Straße und prostituieren sich, um zu überleben. Im "Royal Totos Kinderheim" (zu deutsch: Königskinder) bekommen die Kinder eine gesunde Ernährung, medizinische Versorgung und Schulbildung. Das Wichtigste ist jedoch, ihnen Liebe zu geben. Die Leiter und Mitarbeiter des Royal Toto Kinderheims sehen ihren Auftrag darin, christliche Werte weiter zu geben und den Kindern eine Heimat zu bieten. Momentan können 73 Kinder im Kinderheim versorgt werden. Geplant ist eine Aufnahmegröße von bis zu 200 Kindern.

Im Gottesdienst wird für Malindis zukünftige Arbeit in Kenia der Segen Gottes zugesprochen und für sie gebetet werden. Sie wird beauftragt, dort zu arbeiten und ermutigt, die nächsten Schritte im Vertrauen auf Gott zu gehen. Die Verbindung zur Gemeinde wird auch weiterhin bestehen. Ein kurzer Bericht über die Arbeit von DIGUNA e.V. wird ebenfalls Teil des Gottesdienstes sein.