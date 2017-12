Das Futterlager ist erst mal voll

Jürgen Ohlwein

Rathenow (BRAWO) Das Tierheim in Rathenow ist zur Zeit wieder gut gefüllt. Jeweils mehr als 30 Hunde und Katzen warten auf ein Zuhause. Sie alle müssen gepflegt und gefüttert werden. Das kostet neben viel Zeit und Hingabe natürlich auch jede Menge Geld. Deshalb laden Jutta Schütze, Vorsitzende des Tierschutzvereins Rathenow und Umgebung, und die Mitarbeiter des Tierheims jedes Jahr zu einer weihnachtlichen Spendenaktion, der Tierweihnacht, ein.

Am Samstag gaben sich, trotz anfänglichem Schneefall, die Menschen aus Rathenow und der Region im Heim die Klinke in die Hand und brachten Spenden für die Tiere vorbei. "Wir freuen uns über jede Spende, egal ob Leckerlis, Tierfutter oder alles andere, was ein Tier so benötigt, und auch über Geldspenden", so Jutta Schütze.

Eine der ersten am Samstagmorgen war Janina Rall mit ihrer Mutter Helga. Die beiden tierliebenden Frauen kamen, nicht als einzige, mit einem voll beladenen Pkw vorgefahren. 300 Kilogramm Hundefutter, 200 Kilogramm Katzenfutter und jede Menge Leckerlis hatten die beiden im Gepäck. Auch Bürgermeister Ronald Seeger brachte Futterspenden im Auftrag der Kreisstadt Rathenow vorbei. "Mir liegen der Tierschutz, das Tierheim und die Arbeit von Frau Schütze sehr am Herzen", erklärte der Rathauschef

Ein weiterer Gast war Michael Schönberg, der Rathenower Weihnachtsmann, der neben einer Geldspende auch noch kleine Engelströpfchen (Likörfläschchen) für die Tierheimhelfer und Kleinigkeiten für die anwesenden Kinder dabei hatte.

Zum Ende der Tierweihnacht gegen 14.00 Uhr platzte der Vorraum zum Hundehaus aus allen Nähten, so viele Spenden hatten die Menschen mitgebracht. Jutta Schütze, die Tierheimmitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer strahlten über das ganze Gesicht. Die Tierweihnacht war einmal mehr ein "warmer Regen" für das Tierheim.

Viele Familien nutzten die Gelegenheit zu einem Rundgang über das Gelände und durch die Hunde- und Katzenhäuser. Vielleicht hat der eine oder andere dabei den Entschluss gefasst, ein Tier bei sich aufzunehmen. Wer sich aber für ein Haustier entscheidet, egal, ob aus dem Tierheim oder anderweitig, sollte sich im klaren sein, dass ein Tier nicht nur niedlich ist. Vielen Besuchern werden die Schilder "Keine tierischen Weihnachtsgeschenke" im gesamten Tierheim aufgefallen sein, die darauf hinweisen, dass Tiere nicht zu Weihnachten verschenkt werden sollten. Schon gar nicht an Kinder, die sich der Tragweite eines solchen Geschenks nicht bewusst sind. Auch deshalb gibt es im Rathenower Tierheim über Weihnachten eine Vermittlungssperre. Mehr Informationen dazu im Internet auf Tierheim-rathenow.jimdo.com.