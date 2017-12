Straße der Einheit und Thaerstraße noch vor Weihnachten fertig

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Die Straße der Einheit, die neu asphaltiert wurde, ist für den Durchgangsverkehr noch immer gesperrt. Dort laufen derzeit Nacharbeiten wie das Vergießen der Fugen und das Aufbringen der neuen Markierungen. 80 000 Euro hat die Stadt Oranienburg dafür investiert. Wenn alles weiter nach Plan verläuft und die Witterung den Bauleuten keinen Strich durch die Rechnung macht, soll die Straße der Einheit am Nachmittag des kommenden Freitags, 15. Dezember, für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Weiterhin für den Durchgangsverkehr ist auch die Thaerstraße gesperrt. Die neue Asphaltdeckschicht ist dort bereits aufgetragen worden. Die Straße ist dadurch um einen Meter auf künftig 5,50 Meter verbreitert worden. Gegenwärtig wird noch in den Seitenbereichen gearbeitet. Bodengitter aus Kunststoff werden als Bankettbefestigungsplatten eingebaut, um die Straßenränder zu stabilisieren und die Last der Fahrzeuge besser zu verteilen. Die elf vorhandenen Straßenlaternen mussten ein Stück weit nach hinten versetzt werden. Die Bushaltestellen wurden leicht versetzt und erhöht. 118 000 Euro gibt die Stadt für die Sanierung der Thaerstraße aus, die sich tatsächlich in einem kritischen Zustand befand. Voraussichtlich am 20. Dezember rechnet die Bauverwaltung mit der Verkehrsfreigabe in der Thaerstraße.

Während der Bauarbeiten waren - bis auf kurze Zeiten für den Einbau der Deckschichten - beide Straßen für Anlieger zu passieren. Das aber haben viele Kraftfahrer ohne Anliegen missverstanden und sind ebenfalls durch die Baustellen gefahren, haben die Arbeiten behindern und auch schon zu ersten Schäden an den neuen Schwarzdecken geführt. Einige besonders dreiste Zeitgenossen hätten sogar Absperrschilder beiseite geschoben, um durchfahren zu können. Die Stadtverwaltung weist deshalb nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Anlieger-frei-Regelung nur für unmittelbare Anlieger gilt. Wer dies missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit.Bei einer kompletten Vollsperrung darf niemand passieren.