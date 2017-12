West-Team gab Lebenszeichen

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) (ter) Auch wenn am Samstagabend nach 60 Minuten Handball scheinbar alles beim Alten blieb - die Männer des SV 63 Brandenburg-West verloren - gab es einen großen Unterschied. Zum ersten Mal in der laufenden Oberligasaison hatten die Zuschauer das Gefühl, dass diese Mannschaft über die gesamte Spielzeit gewillt war, die beiden Punkte einzusacken. Winzige Mosaiksteinchen verhinderten dies.

Da war zum einen die verpennte Anfangsphase. Die Gäste warfen dreimal aufs Tor, dreimal zappelte der Ball im Netz von Torwart Andy Witowski. Die Gastgeber leisteten sich einen technischen Fehler und zweimal scheiterte Leroy Fleischer von Linksaußen und es stand 0:3 nach zweieinhalb Minuten. Oder die letzte Aktion vor der Pause. Den Akteuren des Bad Doberaner SV blieben nur noch Sekunden, hatten praktisch nur eine Option für ihren Angriff, den sie über links fuhren. Obwohl die West-Deckung nicht entblößt war, schaffte sie es nicht den Abschluss zu verhindern und die Gäste konnten mit einer 14:13-Führung in die Halbzeit gehen.

Doch zwischen der Anfangs- und Endphase der ersten Hälfte gab es viele positive Entwicklungen zu entdecken, so dass der Funke vom Spielfeld auf die Ränge übersprang. "Jeder konnte sehen, dass die Mannschaft brannte, sie wollte unbedingt hier heute gewinnen", sagte der Neu-Trainer Sven Schößler nach dem Abpfiff. In der Tat, das fing mit der Abwehr an, die sich wesentlich mehr bewegte, Bälle blockte oder die Schützen immerhin insoweit störte, dass ihre Würfe nicht ungehindert auf den West-Kasten kamen.

Und selbst wenn, dort stand mit Witowski ein Schlussmann, der nach den ersten drei Gegentreffer, sich von Minute zu Minute steigerte. Er entwickelte sich zum Albtraum der Mecklenburger, der fünf-, sechsmal im Eins-zu-Eins die Nerven behielt, den Ball mit der Hand oder Fuß wegwischte. Dieses hohe Level konnte er aber nicht in die zweite Hälfte hinüberretten.

Mit der starken Defensive als Basis lief es bei den Hausherren dann auch im Angriff. Philipp Kryszon bewies Treffsicherheit, aber nun wusste auch Fleischer wo das gegnerische Tor stand. In der 14. Minute lagen die Gastgeber mit 8:6 vorn. Einziges Manko war, dass sie es nicht verstanden den Vorsprung auszubauen, da schlichen sich unerklärliche technische Fehler ein, die die Gäste "am Leben behielten". Da die DSV-Handballer zur Pause hin ihre Fehlerquote senkten, gingen sie halt mit dem knappen 14:13-Vorsprung in die Kabine.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff traf Christoph Witt zweimal, nun lagen die Brandenburger wieder mit 15:14 vorn. Es deutete sich ein enger Spielverlauf bis zum Abpfiff an. Das Team würde gewinnen, das die Fehler des anderen besser nutzte.

Dies blieb lange Zeit offen, die Führung wechselten, der Vorsprung wuchs zunächst nie über zwei Tore an. In der 51. Minute besorgte Steven Nhantumbo die letzte West-Führung (25:24). In der Schlussphase häuften sich wieder die Fehler, wovon auch die beiden Rückkehrer Tim Wollweber und Tobias Reckzeh nicht verschont blieben. Wollweber traf einmal freistehend nur die Latte, eigentlich ein sicherer Treffer, und Reckzeh, der in erster Linie der Deckungsmitte mehr Sicherheit verlieh, leistete sich kurz vor dem Ende Ballverluste, die die Aufholjagd unmöglich machten. Beim Abpfiff bejubelten die Bad Doberaner ihren 29:27-Auswärtssieg, während die geknickten West-Akteure viel Beifall von ihren Fans erhielten.

Bei Schößler wollte angesichts der Leistung dennoch keine Freude aufkommen: "Dass wir toll gespielt haben, dafür kann ich mir nichts kaufen. Ich hätt lieber die Punkte gehabt. Doch in den zwei Wochen konnte ich noch nicht alles ändern. Die Deckung hat schon besser rochiert, doch als ich in der zweiten Hälfte den Ben Meyer kurz decken ließ, gab es hinten zu große Räume. Daran müssen wir arbeiten."

Trotz der neuerlichen Enttäuschung über die Niederlage bleibt aber die Erkenntnis, dass die Mannschaft lebt. Die Rückkehrer Reckzeh und Wollweber sind keine alleinigen Heilsbringer, doch mit ihnen, ist das Niveau im Kader wieder stark gewachsen, bietet den Trainern mehr Optionen im Spielverlauf. Mal schauen, wie es am kommenden Sonnabend (16. Dezember) beim LHC Cottbus läuft.

West: Witowski, Alpers, Witt 2, Nhantumbo 1, Wollweber 3, Wybranietz 4, Lipinksi 3/2, Teichert, Fleischer 4, Kryszon 9, Müller.