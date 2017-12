Süd 05 beendet Halbserie mit Auswärtssieg

Dieter Seewald

Brieselang (MOZ) Mit einem 4:3-Auswärtssieg beim SV Grün Weiß Brieselang beendete der BSC Süd 05 die erste Halbserie und sicherte sich durch den gleichzeitigen Punktverlust von TeBe Berlin den dritten Tabellenplatz.

Die Nullfünfer setzten auf dem schwer bespielbaren Kunstrasenplatz den Tabellenletzten sofort unter Druck und Maximilian Gerlach erzielte bereits in der 5. Minute, nach einem Eckball, die Führung. Nur zwei Minuten später gelang Gojko Karupovic, erneut nach Eckball, das 2:0. Seine Direktabnahme schlug unhaltbar am langen Pfosten im Tor der Gastgeber ein (7.).

Weitere klare Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen wurden durch Tom Melvin Schmidt (16.) und Pascal Wedemann (32.) vergeben, bevor Lukas Kohlmann, nach schönem Zuspiel von Wedemann, das 3:0 erzielte (40.). Allerdings verlieh der Drei-Tore-Vorsprung nicht die nötige Sicherheit, so dass nach einem Fehler in der Vorwärtsbewegung, Filip Maciniak noch vor der Pause den 1:3-Anschlusstreffer Gastgeber erzielte.

Als nach dem Wiederanpfiff Pascal Wedemann die Brandenburger in der 53. Minute mit 4:1 in Führung schoss, schien der Weg geebnet. Aber die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber setzten die Mannen um Trainer Özkan Gümüs mehr unter Druck, als ihnen lieb war. Die umformierte Brandenburger Hintermannschaft, Enes Aydin fehlte wegen der fünften Gelben Karte, hatte immer wieder Schwerstarbeit zu verrichten und Glück, dass die Gastgeber reihenweise Großchancen ausließen.

Christopher Lemke erzielte in der 59.Minute das 2:4. Eigene Möglichkeiten der Gäste gab es im Durchgang zwei wenige, dazu traf der Gastgeber in der 78. Minute mit einem Kopfball nur den Außenpfosten. In der Nachspielzeit gelang ihnen dann durch Kevin Borchers noch das 3:4 (90+3).

Eine sehr gute Hinrunde hat die Elf des BSC Süd 05 gespielt. Trainer Özkan Gümüs hat ein Team geformt, dass jederzeit in der Spitze mitspielen kann. Wenn das Wetter mitspielt starten die Brandenburger am kommenden Sonntag (17. Dezember) beim FC Hansa Rostock in die Rückrunde.

BSC Süd 05: Neubauer, Froelian, Niklas Jordanov, Gerlach, El-Ali (90. Stublla), Jaskola, Kohlmann, Karupovic (86. Szymanski), Schmidt, Wedemann, Görisch (76. Orlos).