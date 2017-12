Wenigstens noch ein Punkt geholt

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) Die Fußballer des FC Stahl Brandenburg wollten gegen den FC Eisenhüttenstadt mit einem vollen Erfolg den Befreiungsschlag und gleichzeitig den Anschluss zum Mittelfeld erreichen. Heraus kam aber lediglich ein 1:1-Unentschieden.

Die Platzherren versuchten sofort das Heft in die Hand zu nehmen, aber die Gäste spielten in der Abwehr schnörkellos, ließen den FC-Stahlspielern nur wenig Spielraum. Nach etwa einer Viertelstunde prüfte Mariusz Wolbaum den Brandenburger Schlussmann Moustapha Nouka, der den Ball reaktionsschnell über die Torlatte lenkte. Im Gegenzug hatte Ryo Yoshiba die Möglichkeit zur Führung und wenig später vergab Mudai Watanabe in aussichtsreicher Position.

Danach bestimmten die Oderstädter das Spiel, ohne sich größere Chancen zu erarbeiten. Nach einer halben Stunde verpassten mehrere Brandenburger den Ball vor und im Strafraum. Carsten Hilgers ließ sich diesen Freiraum, zehn Meter frei vor dem Tor, nicht nehmen und brachte den Ball zum 1:0 im Netz unter. Yoshida musste in der 38. Minute verletzt gegen Alexander Tarnow ausgetauscht werden, der zur Beginn der zweiten Hälfte mehr Schwung ins Angriffsspiel brachte.

Die Gastgeber starteten bissiger in die zweite Hälfte hätten durch Watanabe in der 47. oder 50. Minute den Ausgleich erzielen können. Der fiel wenig später als Tarnow abzog und Christoph Nickel den Ball ins eigene Netz lenkte (53.). Was nun auf dem schwer zu bespielenden Rasen folgte, war wenig erbaulich.

Die Stahl-Spieler versuchten weiterhin spielerisch die Partie zu entscheiden, was gegen diesen Kontrahenten die schlechtere Lösung war. Die Gäste erstickten mit einfachem körperlichem Einsatz die meisten Ansätze der Gastgeber. Tarnow hatte noch eine gute Kopfballchance, nach schöner Arbeit Luca Köhns und einmal rutschte er noch an einer Eingabe knapp vorbei. Mehr Möglichkeiten gab es nicht. Da musste Nouka in der 70. Minute noch einmal sein Können aufbieten, als er einen 20-Meter-Schuss der Gäste über die Latte lenkte.

Nach dem Abpfiff war Trainer Eckart Märzke froh, dass seine Elf wenigstens noch den Ausgleich erzielte, nach einer schwachen ersten Hälfte. "Wir versuchen es immer spielerisch zu lösen, das klappt aber gegen die meisten Klubs der Liga nicht, da sie das Kämpferische in den Vordergrund stellen. Da sieht man dann bei einigen, dass Talent allein nicht ausreicht."

Zum letzten Spiel des Jahres geht die Fahrt für die Märke-Truppe am kommenden Samstag (16. Dezember) zum Spitzenreiter Ludwigsfelder FC.