New York (dpa) Im New Yorker Stadtteil Manhattan soll es am Montag eine Explosion gegeben haben. Die Polizeibehörde NYPD bestätigte eine Festnahme.

Ein Mann sei in Gewahrsam genommen worden, er sei verletzt, berichtete die Polizei. Ansonsten gebe es bislang keine Berichte über Verletzte. Der Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, machte sich am Schauplatz nahe dem Busbahnhof ein Bild von der Lage. US-Präsident Donald Trump werde "über die Explosion in New York unterrichtet", twitterte seine Sprecherin Sarah Sanders.

Auch der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio ließ sich über den Vorfall informieren, teilte das New Yorker Rathaus mit. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte seien am Ort des Vorfalls im Zentrum von Manhattan.

Zuvor hatten die Ermittler bestätigt, Hinweisen auf eine mögliche "Explosion unbekannter Ursache" in Manhattan nachzugehen. Die Polizei rief die Menschen in New York auf, die Gegend um den Busbahnhof herum zu meiden. Die Lage in Manhattan war zunächst unübersichtlich.