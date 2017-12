Potsdam (dpa) Die Futtermittelhalle eines Agrarbetriebes in Groß-Pankow im Nord-Westen Brandenburgs ist in der Nacht zu Montag in Flammen aufgegangen.

Die 2700 Quadratmeter große Halle, in der Futtermittel, Paletten und Arbeitsmaschinen untergebracht waren, brannte völlig aus. Noch am Nachmittag stand das Gebäude im Ortsteil Kuhsdorf in Flammen, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Verletzt wurde nach bisherigen Kenntnissen niemand. Der Schaden wird auf Millionenhöhe geschätzt.