Bundespolizei stellt sechs Kirgisen

Schmölln (dpa) Die Bundespolizei Angermünde hat sechs Männer nach der unerlaubten Einreise nach Deutschland gestellt. Die Kirgisen im Alter von 22 bis 35 Jahren waren am Sonntag in einem Reisebus von Polen in Richtung Berlin unterwegs, teilten die Beamten am Montag mit. Bei der Kontrolle auf der Autobahn 11 hatten fünf der Männer nur abgelaufene Visa dabei, einer besaß einen Reisepass.

Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks fanden die Beamten vorläufige Aufenthaltsbescheinigungen aus Polen. Die Sechs dürfen sich dort legal aufhalten. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Sie fuhren freiwillig nach Polen zurück.