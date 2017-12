Defekte Wasserleitung überschwemmt Straße

Marco Winkler

Kremmen (OGA) In der Nacht zu Montag wurde von einem Spaziergänger gegen 4 Uhr auslaufendes Wasser an der Ecke Straße der Einheit/Binningsweg in Kremmen festgestellt. Der Mann war mit seinem Hund spazieren, als er die teilweise überschwemmte Straße sah. "Den aufmerksamen Bürger muss man unbedingt loben, weil er das heraussprudelnde Wasser nicht nur gesehen, sondern auch gleich gemeldet hat", so Klaus Höckel, kaufmännischer Leiter der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) in Falkensee.

Der OWA-Bereitschaftsdienst wurde umgehend eingeschaltet. Mitarbeiter stellten an der Stelle hinter der Grundschule einen Schaden an einer 15 Zentimeter dicken Hauptwasserleitung fest. Schwierigkeiten bereitete das aufgrund der Starkregenfälle im Sommer niedrige Grundwasser. Schichtenwasser lief immer wieder nach. Mittags hieß es seitens der OWA, der Schaden werde noch am selben Tag repariert. Die Zuversicht sank nachmittags, als festgestellt werden musste, dass eine reine Grundwasserabsenkung nicht ausreicht. Ein Schlammsaugwagen musste eingesetzt werden, der das Wasser immer wieder absaugt und wegfährt.

In den Morgenstunden verbreitete sich die Meldung in den sozialen Netzwerken. Der Versorgungseinbruch konnte laut Höckel schnell behoben werden. Weil die Leitung komplett abgekappt werden musste, sei es aber zu Druckschwankungen gekommen, so dass in einigen Haushalten kurzzeitig nicht alle Leitungen frei waren. Wirklich betroffen sei laut Höckel aber nur das anliegende Gebäude im Kreuzungsbereich. Das gehört der Wohnungsbaugesellschaft Kremmen. Laut Geschäftsführer Eckhard Kuhn hätten sich vormittags viele andere Mieter über einen Ausfall der Wasserversorgung beklagt. Kuhn betont aber, dass sich die Lage schnell entspannte. Auf dem Eckgrundstück mit vier Wohneinheiten sei das Wasser auf den Hof übergelaufen und in Teile des Kellers. "Es stand etwa zehn Zentimeter hoch", so Kuhn. "Wir konnten es jedoch schnell wieder abpumpen."

Gegen 15 Uhr konnte die OWA Entwarnung geben. In das defekte Rohr wurde ein zwei Meter langes Gussstück eingesetzt. "Die Versorgung des betroffenen Grundstückes ist wieder gewährleistet", so Klaus Höckel. Die Baugrube bleibt für die Verdichtung des Rohrs, die Wiederherstellung der Oberfläche sowie Pflasterarbeiten noch einige Tage offen.