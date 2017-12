Frank Storch wird neuer Polizeichef in Neuruppin

Tilman Trebs

Neuruppin (RA) Frank Storch wird neuer Leiter der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) ernannte den 51-Jährigen am Donnerstag zum Nachfolger von Bernd Halle, der zum Jahresende nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand geht. Frank Storch wird den Posten zum 1. Januar 2018 übernehmen.

Der gebürtige Hennigsdorfer, der nach wie vor im Landkreis Oberhavel lebt, hatte zuletzt den Stabsbereich für Kriminalitätsangelegenheiten im Potsdamer Polizeipräsidium geführt. Zwischen 2003 und 2006 war er Leiter der Kriminalpolizei im Schutzbereich Oberhavel. Eine weitere Station seiner Karriere war das Landeskriminalamt, wo er im Bereich der organisierten Kriminalität ermittelte.

Der 62-jährige Bernd Halle hatte die Polizeidirektion seit 2011 geführt. Der Abschied werde ihm schwer fallen, sagte der in Kappe bei Zehdenick lebende Beamte im Gespräch mit unserer Zeitung. "Aber ich glaube, dass ich es schaffe." Der frühere Leiter des Schutzbereiches Oberhavel (1998 bis 2002) will sich künftig verstärkt um seinen Garten und um seine Ehrenämter kümmern. In seinem Heimatort ist er unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr sowie in zwei Sportvereinen engagiert.