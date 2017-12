Mobilcom gibt 5000 Euro für Kita

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (OGA) Die Freude war riesig, als Jochen Otterbach, Geschäftsführer des Eichstädter Unternehmens mobilcom debitel, und sein Mitarbeiter und Abteilungsleiter Thomas Woitella, am Montag in der Kita "Wirbelwind" an der Dorfstraße vorbeischauten. Für die rund 80 Kinder der gesperrten Kita "Rasselbande", die derzeit im Haus "Wirbelwind" betreut werden, war es ein großes Ereignis. Sie fieberten dem Moment förmlich entgegen, als sie zur Begrüßung der Gäste ein paar Lieder zum Besten geben durften: eines sogar - zum Erstaunen aller - auf japanisch.

Die Kinder schienen jedenfalls nicht darunter zu leiden, dass sie ihr Stammhaus an der Parkstraße räumen mussten. Dort hatten sich lange nach den Starkregen-fällen vom 29. Juni und 25. Juli, Feuchtigkeitsschäden eingestellt. Seit 4. September ist die "Rasselbande" geschlossen. Das war für Jochen Otterbach Anlass, mit einem großen Scheck zu kommen. Eine Spende über 5 000 Euro überreichte er an Kita-Leiterin Sabine Perleberg und den amtierenden Bürgermeister Martin Rother.

"Einmal im Jahr spenden wir für eine soziale Einrichtung. Bisher hat die Gemeinde Oberkrämer immer davon profitiert. Weil dieses Jahr aber die Leegebrucher durch den Extremregen besonders betroffen waren, stand für uns fest, dort zu helfen", sagte Otterbach. Außerdem lebten zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens in Leegebruch.

"Das Geld ist nur für Spielgeräte und Spielsachen bestimmt, die in der ,Rasselbande' zerstört wurden oder unbrauchbar geworden sind", sagte Otterbach. Der Jubel der Kinder war dem Spender sicher, als er dieses Versprechen abgab. Auch für Martin Rother ist das Ehrensache. "Was davon dann genau angeschafft wird, werden die Erzieherinnen und die Kita-Leitung entscheiden", so der amtierende Bürgermeister.

Martin Rother hofft, dass die Sanierungsarbeiten an der Parkstraße bald beginnen können. Das Sanierungsgutachten habe ergeben, dass weder ein Abriss noch ein Neubau der "Rasselbande" nötig seien. Nur in einem Viertel des Hauses müssten Schäden behoben werden. "Das ist genau der Bereich, den wir abgesperrt hatten", so Rother. Dort müssten die Fußböden neu aufgebaut werden. Auch die Außendichtung der Wände sei zu erneuern. "Wenn wir schon sanieren, werden wir die übrigen Räume gleich noch mit malern", kündigte Rother an. Zum Glück habe die Gemeinde finanziell vorgesorgt und 300 000 Euro für die Sanierung im Haushalt 2018 eingeplant. Derzeit würden die Ausschreibungen vorbereitet. Ziel sei es, das Gebäude schnellstmöglich zu sanieren, damit es noch im ersten Halbjahr 2018 wieder als Kita "Rasselbande" genutzt werden könne.