Präventionstag an Oberschule Elstal

Elstal (MOZ) An der Heinz-Sielmann-Oberschule in Elstal fand am Montag im Beisein von Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski ein Präventionstag statt. Auch Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) war vor Ort.

"Brandenburg hat ein großes Interesse daran, Toleranz zu fördern und jungen Menschen in all ihren Lebenslagen bestmögliche Ausgangsbedingungen zu geben", sagte Trochowski während der Eröffnungszeremonie. Den "Tag für gesundheitliche Aufklärung und gegen Homophobie" hatte der Elstaler Gemeindevertreter Tobias Bank (LINKE) vor sieben Jahren initiiert. Inzwischen ist der Tag eine feste Größe im unterrichtsbegleitenden Schulprogramm und Bestandteil des Bewerbungsverfahren um den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage", um den sich die Oberschule Elstal 2018 bewirbt.Foto: pr