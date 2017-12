Spreeregion sagt dzien dobry

Kommentar: Willkommenskultur für Polen

In Brandenburg gibt es kaum Hinweise, Hilfestellungen oder Tipps in polnischer Sprache. Speisekarte mit Übersetzung? Fehlanzeige. Historische Hinweistafeln auf Deutsch und Polnisch? Fehlanzeige. Fahrpläne mit polnischer Übersetzung? Fehlanzeige. Umgekehrt in Polen geht es uns oft anders. Vielerorts sieht man deutsche Erläuterungen. An Tankstellen, in Speisekarten, an historischen Burgmauern. Nicht immer ganz korrekt übersetzt, aber gerade deshalb so charmant. Die Bereitschaft, die gegenseitige Sprache in Anwendung zu bringen, geschweige denn zu erlernen, scheint sehr ungleichmäßig verteilt zu sein. Eigentlich sollte die Sprache des Nachbarlandes in einer Grenzregion Pflicht sein. Mindestens in der Schule, am besten schon im Kindergarten sollte man zumindest die Worte, die wichtig sind, um im Nachbarland einzukaufen oder sich im Bistro zu unterhalten, erlernen. Dann käme das Nachbarland als Ausflugsort, ja womöglich als Urlaubsziel stärker in den Blick. Die Polen scheinen das Seenland als Geheimtipp entdeckt zu haben. Wir sollten sie willkommen heißen - auf Polnisch!Jörg Kühl