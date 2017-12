Land bezuschusst DOK-Zentrum weitere vier Jahre

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Landesregierung unterstützt das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR (DOK-Zentrum) in Eisenhüttenstadt weitere vier Jahre in Höhe von jährlich 150 000 Euro. Eine entsprechende Vereinbarung haben Kulturministerin Martina Münch und Landrat Rolf Lindemann am Montag in Beeskow unterzeichnet. Der Landkreis ist seit Januar 2016 Träger des DOK-Zentrums.

Die Ministerin würdigte die Eisenhüttenstädter Einrichtung: "Das Dokumentationszentrum mit seiner bundesweit einmaligen Sammlung und der Einbettung in die Stadtgeschichte Eisenhüttenstadts als ehemals sozialistische Planstadt ist auf einem guten Weg, sich zu einem wichtigen und überregionalen Ort der Aufarbeitung der DDR-Geschichte und der Auseinandersetzung mit Herrschaft und Alltag in der DDR zu entwickeln." Sie sprach von einem "Museum von nationaler Bedeutung".

Der Landrat zeigte sich erleichtert, dass das Museum zumindest die nächsten vier Jahre stabil weiterarbeiten kann. Auch Lindemann hob das "Alleinstellungsmerkmal" das DOK-zentrums hervor. Das Museum habe die wichtige Aufgabe, die Geschichte der DRR gerade den nachwachsenden Generationen nahe zu bringen. "Mit der Teilung können viele nichts mehr anfangen."

Florentine Nadolni, seit Jahresbeginn Leiterin des Bildungs- Kultur- und Ausstellungszentrums des Kreises, nannte einige der dringlichsten Aufgaben. So müssten die Bestände des DOK-Zentrums vor dem Zerfall bewahrt werden. In diesem Jahr wurde das Gebäude, in dem sich das Papierarchiv befand, aufgrund baulicher Unzulänglichkeiten leergeräumt. Die Archivalien wurden in das Ausstellungszentrum, die beiden ebenfalls baufälligen Depotgebäude sowie in das im Aufbau begriffene Kreisarchiv in Fürstenwalde zwischengelagert. Die beiden als Depot genutzten Gebäude -eine alte Schule und ein Industriezweckbau auf dem EKO-Gelände - seien die nächsten Baustellen. "Die Sicherung der Bestände hat Priorität", so Florentine Nadolni.