Kritik an Senkung der Kita-Gebühr

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Kommunalaufsicht des Landkreises kritisiert deutlich, dass die Stadt zu Beginn des Jahres die Kita-Gebühren gesenkt hat. Dadurch spart die Stadt nicht weiter, sondern gibt mehr aus. Nicht zuletzt wegen dieser Maßnahme wird der Haushalt der Stadt für dieses Jahr nicht genehmigt.

Kaum eine "Sparmaßnahme" hat in den vergangenen Jahren für so viel Ärger gesorgt, wie die Erhöhung der Kita-Gebühren zu Beginn des Jahres 2014. In einer umfassenden Analyse der Haushaltssituation der Stadt hatte ein Beratungsunternehmen festgestellt, dass Eltern mit höheren Gebühren an dem Betrieb der Einrichtungen zu beteiligen sind. Mit großem Zähneknirschen vor allem in der Fraktion Die Linke wurde schließlich beschlossen, dass die Eltern insgesamt 140000 Euro mehr zahlen sollen. Diese "Konsolidierungsmaßnahme" ist eine von insgesamt 18, die im Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossen wurden.

Inzwischen sieht die Haushaltssituation der Stadt besser aus, zumindest werden im laufenden Jahr keine roten Zahlen mehr geschrieben. Die Stadtverordneten haben deshalb Ende des vergangenen Jahres beschlossen, ab 2017 die Eltern bei den Gebühren deutlich zu entlasten. Dadurch entstehen der Stadt Mindereinnahmen in Höhe von 261000 Euro. Auch wenn der Haushaltsausgleich trotzdem immer noch gelingt, stößt die Entlastung der Eltern bei der Kommunalaufsicht auf Kritik. Denn die Mindereinnahmen hätten zumindest an anderer Stelle ausgeglichen werden müssen. "Diese verloren gegangene Konsolidierungsmasse wurde nicht durch neue, erweiterte Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert", heißt es in einem Schreiben von Kreisfinanzdezernet Michael Buhrke an die Stadtverwaltung.

Nicht nur dass die Stadt bei den Kitagebühren auf Einnahmen verzichtet, stößt der Kommunalaufsicht auf. Auch der Stadtzuschuss zum Stadtfest in Höhe von 60000 Euro, der ebenfalls als eine Maßnahme im HSK gestrichen worden war, sei wieder eingeführt worden. In einem vorläufigen Bescheid teilt der Landkreis deshalb der Stadt mit, dass der Haushalt für dieses Jahr nicht genehmigt wird. Die Folgen nennt der Landkreis auch: "Damit ist der Beginn neuer Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Prinzip her ausgeschlossen."

Dass der Landkreis die Stadt nach wie vor an der kurzen Leine hält, hat unter anderem damit zu tun, dass die Stadt immer noch mit Kassenkrediten in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro verschuldet ist. Darüber hinaus gibt es noch Haushaltsdefizite aus den Vorjahren, die sich auf rund 20 Millionen Euro belaufen. Mehreinnahmen müssen dafür verwendet werden, die Defizite auszugleichen.

Unklar ist, welche Folgen der Verstoß gegen das beschlossene Haushaltssicherungskonzept hat. Als sich die Stadtverordneten in der Vergangenheit mehrfach mehrheitlich dagegen ausgesprochen haben, die Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen, wurde dies, auch weil es im HSK als Maßnahme stand, zwangsweise vom Landkreis eingeführt. Die derzeitige Kitagebührensatzung gilt für dieses und das kommende Jahr.