Balzer äußert sich zu Altenheim-Neubau

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Debatte um einen möglichen Neubau eines Städtischen Alten- und Altenpflegeheims bringt der designierte Eisenhüttenstädter Bürgermeister Frank Balzer (SPD) eine weitere Variante ins Spiel. "Man sollte auch prüfen, ob es wirklich ein Neubau sein muss oder ob man ein Gebäude nutzen kann, was vorhanden ist", sagte Balzer in einem Interview mit dem Mitgliedermagazin der Brandenburgischen BKK, die ihren Sitz in Eisenhüttenstadt hat. Frank Balzer betonte: "Klar ist aber: Das vorhandene Pflegeheim braucht eine Runderneuerung, und das geht nicht bei laufendem Betrieb." Er sehe schon die Notwendigkeit eines modernen Pflegeheims. "Ein Neubau kostet aber viel Geld. Dieses Projekt müssen wir mit den Stadtverordneten diskutieren."

Das Thema Pflegeheim steht auch auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch um 17 Uhr. In einem Antrag der CDU-Fraktion wird der Verwaltung gleichsam ein Ultimatum gesetzt. "Die Verwaltung erhält den Auftrag bis zur Stadtverordnetenversammlung am 7. März ein schlüssiges Konzept zur Weiterführung des Städtischen Alten- und Altenpflegeheimes vorzulegen", heißt es in dem von Eisenhüttenstadts CDU-Chefin Ingrid Freninez unterzeichneten Antrag.

Die Diskussion um die Einrichtung in der Poststraße geht nun schon mehrere Jahre. Ein Gutachten hatte ergeben, dass eine Sanierung des bestehenden Gebäudes nicht wirtschaftlich ist. Deshalb wurde für einen Neubau plädiert. Doch Finanzierung und Standort des Projektes sind völlig offen.