Große Sportvereine fühlen sich benachteiligt

Burkhard Keeve

Oberhavel (OGA) Es bahnt sich Ärger bei der geplanten Änderung der Sportförderrichtlinie des Landkreises an. Große Vereine sehen sich durch die Staffelung der Pro-Kopf-Förderung für Kinder und Jugendliche bis 18Jahre benachteiligt. Bis jetzt erhält jedes Kind den gleichen Satz. Das soll sich nun ändern. Am Mittwoch entscheidet der Kreistag in der Sache.

Bernd Götze, Vorsitzender des SV Stahl Hennigsdorf, mit 1330 Mitgliedern, davon 365Kinder, größten Sportvereins Oberhavels, fühlt sich benachteiligt, weil künftig ab dem 201. Kind die Förderung sinkt. Nach der neuen Berechnung würde sein Verein 1300Euro für den Kinder- und Jugendbereiche verlieren.

Der Kreis will mit der Änderung der Richtlinie die Kinder- und Jugendabteilungen der kleineren und mittleren Vereine stärken, damit diese mehr Nachwuchs anlocken können. Begründung: Kleinere Vereine profitieren nicht so stark von der Projektförderung wie die großen Klubs. Deshalb benötigen sie mehr Hilfe vom Kreis.

Götze kann dieser Begründung nichts abgewinnen. "Es heißt, wir profitieren deutlicher von der Projektförderung durch den Kreis als kleinere Vereine. Deshalb bräuchten wir weniger Pro-Kopf-Förderung. Aber das sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe", findet Götze. So werde zum Beispiel eine Teilnahme am Triathlon gefördert, "aber Kinder machen da nicht mit". Eine Mischkalkulation von Kinder- und Projektförderung sei schlicht und einfach nicht möglich. "Hier werden doch Äpfel mit Birnen verglichen." Götze hat die Sorge, dass Abteilungen mit weniger als 200 Kindern den SV Stahl verlassen und sich selbstständig machen, um weiter zu 100 Prozent gefördert zu werden. "Aus kaufmännischer Sicht könnten wir es Abteilungen nicht verübeln, wenn sie sich von uns trennt."

Auch Jens-Uwe Grande, Vorsitzender des Familiensportvereins Oberhavel, des zweitgrößten Klubs im Kreis (1035 Mitglieder, davon 880 Kinder und Jugendliche), lehnt die neue Richtlinie ab. "Wir sind kein Wettkampfverein und haben nichts von der Projektförderung. Mit unseren 83 Trainingsgruppen pro Woche schaffen wir Projekte ohnehin kaum", so Grande. Er und Götze glauben, dass große Vereine mehr Kinder werben als kleinere, weil sie mehr Sportarten anbieten.