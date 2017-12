Woidke wirbt für Erhalt des Schengen-Raums

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zieht zehn Jahre nach der Schengen-Osterweiterung eine positive Bilanz für Brandenburg. "Schengen ist eine Erfolgsgeschichte der europäischen Integration", sagte Woidke am Montag anlässlich einer Tagung der gemeinnützigen Stiftung Genshagen in Berlin. Brandenburg und Polen würden in hohem Maße von den offenen Grenzen profitieren.

"Kilometerlange Staus gehören der Vergangenheit an. Grenzüberschreitender Handel und Tourismus entwickelten sich rasant. Auf die grenzüberschreitende Kriminalität reagieren wir mit grenzüberschreitender Kriminalitätsbekämpfung." Die enge Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zeige deutliche Erfolge, so Woidke. Brandenburg verdanke sein Wachstum in den vergangenen Jahren auch dem intensiven Austausch und dem Zuzug von Polen.

Zur Zeit gehören 26 Staaten zum Schengen-Raum. Das Abkommen wurde 1985 im luxemburgischen Ort Schengen zunächst zwischen fünf EU-Ländern unterzeichnet. Die Mitgliedstaaten schafften die Grenzkontrollen ab und regelten ihre Zusammenarbeit neu. Am 21. Dezember 2007 traten Polen und sieben weitere östliche EU-Mitglieder sowie Malta dem Schengenraum bei.