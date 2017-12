121 Kleinaufträge vergeben

Patrik Rachner

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland setzt auch weiterhin auf regional ansässige Firmen.

So hat die Kreisverwaltung in diesem Jahr mit Stand Ende November 121 Kleinaufträge, darunter Reparaturarbeiten, an lokale Unternehmen nach Ausschreibung vergeben.

Der Auftragswert lag bei insgesamt 2,2 Millionen Euro, wie Landrat Roger Lewandowski (CDU) während der Sitzung des Kreistags am Montagabend bekanntgab.

Zielsetzung war es, in diesem Jahr 103 Aufträge zu vergeben. Das ist deutlich übertroffen worden. Die Zahl wird wohl bis Ende des Jahres noch steigen. Das sogenannte Handwerkerprogramm gibt es bereits seit Jahr 2003.