Grünes Licht für Kita-Ausbau in Lebus

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Die Stadtverordneten haben die von der evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus beantragte Kapazitätserweiterung für die evangelische Kita "Kirchenmäuse" in Lebus mit großer Mehrheit befürwortet. Pfarrerin Katharina Falkenhagen hatte als Gast der Stadtverordnetenversammlung auf Vorteile für die Kommune, wie die weitere Aufwertung der Altstadt verwiesen.

Auf Befürchtungen des Abgeordneten Michael Buchheim (Linke), die Kapazitätserweiterung von 28 auf 50 Kinder könne zu Lasten der drei kommunalen Kitas gehen, sagte die Pfarrerin: "Unsere Kita ist keine Konkurrenz. Eltern, die ihre Kinder hierher bringen, wollen eine konfessionelle Einrichtung." Sie würden ihre Kinder dann eher in eine der drei evangelischen Kitas nach Frankfurt bringen, so Katharina Falkenhagen.

Auf die Frage des Stadtverordneten Manfred Kürzer nach den Auswirkungen auf die derzeitige Aktualisierung der Kita-Bedarfsplanung des Landkreises erklärte Amtsdirektor Heiko Friedemann: Es gebe keine. Alle vier Lebuser Kitas seien mit ihrer vollen Kapazität vermerkt. Friedemann bezeichnete die gestärkten "Kirchenmäuse" als "Bereicherung für die Stadt" und verwies auf 74 Lebuser Kinder, die bislang eine Vorschuleinrichtung in Frankfurt besuchen. Die Hortkinder eingeschlossen, sind es 110 Kinder aus dem Amtsbereich. Katharina Falkenhagen lobte die "tollen Bedingungen" für Kita-Kinder in Lebus und stellte längere Öffnungszeiten nach der Kapazitätserweiterung in Aussicht.