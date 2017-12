Geschichten aus der Jurte

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Die größeren Orte in der Region haben ihren Weihnachtsmarkt bereits hinter sich - am kommenden Wochenende ist nun Strausberg an der Reihe. Citymanagerin und Organisatorin Judith Borau wartet dabei mit einigen Neuerungen auf. So wird der Jugendsozialverbund (JSV) seine Wichtelwerkstatt erstmals in der Milchbar am Markt einrichten. Erstmals dabei sind die Strausberger Pfadfinder. Sie werden in einer Jurte Geschichten vorlesen. Und dann wird es vor der Marienkirche eine Kinderbühne geben, während die große Bühne dieses Mal vor dem Stadthaus aufgebaut wird.

Praktisch zur Erwärmung beginnt der Weihnachtsmarkt am Freitag, 15 Uhr, mit der Wichtelwerkstatt. Später folgt die Linedance-Show mit den Ostrich Mountain Dancers. Den ganzen Nachmittag über bringt zudem das Duo Wolfgang Schwede Countrymusik.

Offizieller Beginn ist am Sonnabend, 14 Uhr, mit dem Stollenanschnitt durch die Bürgermeisterin. Gegen 17 Uhr beginnt im Stadthaus ein Märchennachmittag, um 19 Uhr gibt es ein Weihnachtskonzert mit dem estnischen Tenor Urmas Pevgonen.

Diverse Stände werden auch an der Marienkirche aufgebaut, im Gemeindehaus wird gebastelt, in der Jurte kann man Märchen hören und ab 18 Uhr gibt es Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Am Sonntag geht es um 13.30 Uhr auf dem Markt weiter. Zu dieser Zeit bringt auf der Kinderbühne Ferasina Tauderplasche ihr erstes Märchen (Frau Holle), zwei Stunden später dann das Zweite (Aschenputtel). Zwischendurch spielt die Band Barrierefrei vom Sozialen Hilfeverband. Auch an und in der Marienkirche geht es am Sonntag weiter. Dort wird Stockbrot gebacken, an Ständen werden Geschenkideen offeriert, Kinder können wieder basteln oder Märchen hören. Ab 16.30 Uhr erfüllen festliche Bläserklänge den Raum.

Alle kleinen Besucher können dem Weihnachtsmann übrigens ihren Wunschzettel mitgeben.