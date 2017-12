Sitzung zu Wahleinsprüchen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der Hauptausschuss soll sich in einer Sondersitzung mit den Wahleinsprüchen auseinandersetzen, die nach der Bürgermeister-Stichwahl im Rathaus eingegangen sind. Darauf haben sich die Stadtverordneten in der vergangenen Woche mehrheitlich geeinigt. Eine inhaltliche Diskussion dazu hat es nicht gegeben.

Nach der Stichwahl am 15. Oktober, in der Ralf Lehmann (parteilos) in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt worden war, musste Wahlleiterin Anja Körber-Neumann mehrere Wahleinsprüche entgegennehmen. Petra Lunow (WG Inselgemeinden) gehört unter anderem zu den Einspruchsführern. Die Hohenwutzener Ortsvorsteherin hat mit Schreiben vom 25. Oktober moniert, dass bei der Auszählung der Stimmen keine Zählerliste verwendet wurde. Zudem übte sie Kritik daran, dass Ralf Lehmann, im Wahlkampf von der CDU unterstützt, am Tag der Stichwahl in der Nähe des Wahllokals in Hohenwutzen mit Banner um Stimmen warb. Darin sah sie einen Verstoß gegen das Brandenburgische Kommunalwahlgesetz. Ähnliches kritisierte Wolfgang Mühlenhaupt. Der Schiffmühler bezog sich in seinen Wahleinsprüchen unter anderem auf die Banner-Werbung des CDU-Stadtverbandes für seinen Kandidaten Ralf Lehmann, die an Gebäuden der Wohnungsbaugesellschaft über der Königstraße in Bad Freienwalde gespannt war.

Wolfgang Mühlenhaupt nutze zudem die Einwohnerfragestunde zu Beginn der Stadtverordnetenversammlung, um einen weiteren Punkt im Umgang mit seinen Wahleinsprüchen zu kritisieren. So habe die Wahlleiterin bereits vor der Einberufung eines Wahlprüfungsausschusses seine Einsprüche bewertet. Er bezog sich dabei auf eine den Sitzungsunterlagen beigefügte Stellungnahme der Wahlleiterin. Ferner bemängelte er, dass Mitte November eine private Rechtsanwaltskanzlei in Potsdam mit der Prüfung und der Bewertung seiner Wahleinsprüche beauftragt wurde. Dies sei ohne vorherige Konsultation mit der Kommunalaufsicht des Landkreises geschehen, so Mühlenhaupt. Für ihn stelle das einen Verstoß gegen § 90 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes dar, da die Prüfung von Wahleinsprüchen der Stadtverordnetenversammlung obliege.

Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke) sagte dazu nur so viel, dass das Vorgehen der Verwaltung sehr wohl mit der Kommunalaufsicht abgestimmt worden sei. Zudem verwies er darauf, dass die Stadt zwar eine Juristin habe, diese aber seit längerem krank sei. Insofern war die Wahlleiterin in der Situation, sich extern rechtlichen Rat einzuholen.

Der Wahlprüfungsausschuss wird die Einsprüche unter Anhörung der Einspruchsführer bewerten und im Ergebnis der Stadtverordnetenversammlung eine Empfehlung geben.