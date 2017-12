Massenweise dicke Brocken

Ines Weber-Rath

Falkenhagen (MOZ) Stundenlang im kalten Wasser stehen, Netze auslegen und wieder einholen - das ist derzeit das harte Geschäft der Schlaubefischer. Seit Mitte September holen sie ihre diesjährige Fischernte ein. Die ist besser als erwartet. Vor allem, was den "Brotfisch", den Karpfen, betrifft.

Zwischen ein und sechs Grad kalt ist das Wasser in den 32 Teichen und 15 Seen, die die fünf Schlaubefischer bewirtschaften, derzeit. Ideale Bedingungen für die Fischernte - aber nicht für die Fischer. Gegen die Kälte helfe denen nur, "immer in Bewegung bleiben. Wer stillsteht, friert", sagt Thomas Müller ungerührt.

Der Chef der Fischerei-Genossenschaft ist an dem Tag nur mal kurz auf den Wirtschaftshof am Falkenhagener Burgsee gekommen, um mit Kunden zu telefonieren. Denn der Absatz brummt derzeit. "Die Nachfrage nach unseren Karpfen ist enorm", freut sich der Schlaubefisch-Geschäftsführer. Zum Glück kann er auch liefern. Denn in diesem Jahr ist die Fischernte - anders als in Jahren zuvor - besser als erwartet: "Wir haben mehr und überdurchschnittlich große Speisekarpfen", verkündet Thomas Müller.

Statt der erwarteten rund 35 Tonnen haben die fünf Schlaubefischer und ihre Aushilfskräfte schon knapp 50 Tonnen aus den so genannten Speisefisch-Teichen, den sieben größten, die die Falkenhagener Fischer bewirtschaften, gezogen. Die anderen sind Satzfisch-Teiche, in denen der Karpfen-Nachwuchs heranwächst. Statt der üblichen 2,6 bis 3 Kilo hätten viele Karpfen in diesem Jahr "im Schnitt vier Kilo", sagt Müller.

Die Fischer mussten die Ernte zwischenzeitlich sogar unterbrechen, weil die Hälter-Kapazität ausgereizt war. Nun ist ein Großteil der "dicken Brocken" aus Brandenburg auf die Reise gegangen: Zu den Großkunden der Schlaubefischer zählen Fischerei- und Verarbeitungsbetriebe in Hamburg, Braunschweig, Lichtefels bei Bayreuth und im Großraum Dresden.

Doch auch die Karpfen-Liebhaber in der Region müssen nicht auf ihren traditionellen Fisch zum Fest verzichten. Sie sind in den Verkaufsstellen der Schlaubefischer auf dem Falkenhagener Wirtschaftshof, an der Bremsdorfer Mühle, in Booßen und Jamlitz zu haben. - Oder am "Fischmobil". Denn am 22. und 29. Dezember machen sich die Schlaubefischer wieder auf "Dörfertour". Die zwei Rundtouren durchs Oderland drehen die Schlaubefischer seit 25 Jahren. Derzeit würden gerade die Infozettel verteilt, auf denen die Haltepunkte und Zeiten vermerkt sind, berichtet Thomas Müller.

Damit auch ausreichend frischer Räucherfisch an Bord ist, sei am 21. Dezember in Falkenhagen großer Räuchertag, kündigt der Schlaubefisch-Chef an. Dann raucht ab 7 Uhr morgens der Ofen auf dem Hof, in dem vor allem Forellen, Aale und Welse geräuchert werden.

Die so genannten Beifische holen die Fischer aus ihren fünf Seen und dem Oder-Abschnitt, den sie bewirtschaften. Heute fischen sie den See vor ihrer Haustür, den Burgsee ab.

Auf die Frage nach der Ursache für das gute Fischereijahr 2017 zuckt Thomas Müller mit den Schultern. Die Witterung sei eigentlich nicht besonders gut gewesen, wundert sich der Fischer. Sein Feind Nummer 1, der Kormoran, sei in diesem Jahr allerdings nicht ganz so stark zum Zuge gekommen wie bisher, sagt er.

Das ist zu einem guten Teil den Jägern zu danken, die mit den Schlaubefischern kooperieren und die Fischräuber regelmäßig bejagen. Wo das nicht der Fall ist, passiert, was in diesem Jahr im Bremsdorfer Teich geschah: Statt der erwarteten vier Tonnen Karpfen holten die Schlaubefischer ganze 40 Kilo aus dem Teich. "Ein Totalausfall, wie ich ihn noch nie erlebt habe", sagt der Schlaubefisch-Chef.