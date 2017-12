Bombe geplatzt

Mathias Hausding

(MOZ) Mit Blick auf die Sorgen jener Familien, die nun plötzlich deutlich mehr für einen Heimplatz bezahlen müssen, verbietet sich die Aussage eigentlich. Dennoch: Vielleicht war es gut, dass in Sachen Pflegekosten mal eine Bombe platzt. Damit alle sehen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Schon viel zu lange machen Bürger und Politiker einen Bogen um dieses Thema.

Spätestens die nun endlich steigenden Einkommen der Pflegekräfte offenbaren einen Realitätsverlust grandiosen Ausmaßes. So ist im Lande die Bereitschaft gering, Vorsorge für die Pflege zu leisten - egal, ob privat oder als Beitragszahler. Aber Leistungen will am Ende jeder haben. Dass das nicht funktionieren kann, ist sonnenklar. Der Widerspruch wurde und wird jedoch tatenlos hingenommen.

Die Pflegeversicherung ist nur eine Teilkasko. Diese Erkenntnis muss sich endlich durchsetzen. Daraus ergibt sich die Frage, wie die Lücke zu schließen ist. Das funktioniert nur mit privatem Engagement und Hilfe vom Staat. Mathias Hausding