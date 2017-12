Rathaus wehrt sich gegen Vorwürfe

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Jagdpächter Günter Ahrens aus Strausberg erhebt schwere Betrugsvorwürfe gegen die Stadtverwaltung und im Besonderen gegen Stadtförster Heiko Wessendorf. Das Rathaus weist die Anschuldigungen als Diffamierungen strikt zurück.

Wenn das Thema Jagdgenossenschaft angesprochen wird, liegt die Reizschwelle im Rathaus recht niedrig. Auf betont sachliche Nachfragen hin greifen Bürgermeisterin Elke Stadeler und Stadtförster Heiko Wessendorf umgehend zu Formulierungen wie "auf Frust basierende Diffamierungen", "niedrigstes Niveau" und "Falschdarstellungen" und bringen umgehend den Namen Günter Ahrens ins Spiel.

Der Rentner und Jagdpächter war früher in der Militärforstverwaltung tätig und nach der Wende bis zum Ruhestand Oberförster im Bundesforst. Sein Vorwurf: Die Stadt habe der Jagdgenossenschaft, die aus rund 750 Eigentümern von Feld- und Waldflächen unterschiedlichster Größe besteht, im Jahr 2016 unrechtmäßig 600 Hektar zur jagdlichen Bewirtschaftung entzogen. Sie zahle an die Genossenschaft weniger Jagdpacht pro Hektar aus, als der Marktwert betrage, und enge den Kreis einheimischer Jagdpächter ein.

Der Fachmann im Rathaus für diese Frage ist Stadtförster Heiko Wessendorf. Ihn wie auch die Bürgermeisterin empören solche Betrugsvorwürfe sehr heftig, sie seien "justiziabel", also eigentlich vor Gericht zu klären. Die besagten 600 Hektar seien eine "gefangene Fläche", stellt Heiko Wessendorf klar: "Wenn so eine Fläche von einer Eigenjagd wie der unseren vollkommen umschlossen ist, fällt sie per Gesetz ohne Umstände an uns, weil sie gesondert nicht jagdlich bewirtschaftet werden kann." Günter Ahrens habe überhaupt kein Recht, in diesem Verhältnis zwischen Stadt und Jagdgenossenschaft mitzureden, weil er nur Jagdpächter sei, aber kein Flächeneigentümer. Ahrens seinerseits weist eine Generalvollmacht der Agrargenossenschaft Klosterdorf vor, die ihn ermächtigt, diesen Eigentümer über nach seiner Aussage zehn Prozent der Gesamtfläche der Jagdgenossenschaft in allen die Jagd betreffenden Angelegenheiten zu vertreten. Bürgermeisterin Elke Stadeler aber sagt: "Jagdpächter gelten in dieser Funktion als befangen und können keine In-sich-Geschäfte abschließen wie etwa Verpachtung der Jagdbezirke an sich selbst. Hieran ändert auch das Vorhandensein einer Vollmacht zur Wahrnehmung des Stimmrechts eines Flächeneigentümers in der Jagdgenossenschaftsversammlung nichts."

Auf die Bewirtschaftung der 600 Hektar östlich der Umgehungsstraße hatten sich Stadt und Jagdgenossenschaft schon 2007 einvernehmlich geeinigt. Zugrunde lag dem ein Stadtverordnetenbeschluss vom 1. Februar 2007, der den damaligen Bürgermeister Hans Peter Thierfeld beauftragte, mit der Jagdgenossenschaft über die Bildung von zwei Jagdbezirken in der Gemarkung Strausberg zu verhandeln. Im Ergebnis bekam die Genossenschaft die städtischen Flächen von Fasanenpark bis zur südlichen Grenze hinter dem Herrensee zugeschlagen, die Stadt die 600 Hektar. Die Untere Jagdbehörde bestätigte die einvernehmliche Zuordnung per Bescheid vom 18. Januar 2008. Diese Verpachtung der städtischen Flächen an die Jagdgenossenschaft wurde nach Ablauf der Pachtperiode 2016 beendet. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird seitdem der Eigenjagdbezirk 2 wieder in Eigenregie der Stadt bejagt.

Heiko Wessendorf gibt dafür "betriebliche Gründe und nicht nur positive Erfahrungen" an, ohne ins Detail zu gehen. Und er verweist darauf, dass die Stadt aus freien Stücken 130 Hektar nördlich der Hochspannungsleitung zwischen Herrensee und Fasanenpark der Pächtergemeinschaft zur Bejagung zur Verfügung stellt. Auch vom Vorwurf, Strausberger Jäger würden benachteiligt, wollen Bürgermeisterin und Stadtförster nichts hören: "Der Stadtforst Strausberg bietet örtlichen Jägern die Möglichkeit der Jagdausübung über einen sogenannten Begehungsschein, wovon reichlich und zur vollsten Zufriedenheit der Jäger Gebrauch gemacht wird." Den Flächeneigentümern, also Jagdgenossen, entstünden keinerlei wirtschaftliche Nachteile, ganz im Gegenteil: "Die Angliederungsgenossen erhalten von der Angliederungsgenossenschaft den gesetzlich formulierten durchschnittlichen Pachtzins der angrenzenden Pachtgebiete. Dieser ist im Übrigen aktuell höher als der Reinertrag der Jagdgenossenschaft."

Dennoch widersprechen sich die Zuordnungsbescheide der Unteren Jagdbehörde von 2008 und 2016. Kurz nach seiner Wahl hatte der neue Genossenschaftsvorsitzende Olaf Storjohann, ein Rechtsanwalt im Ruhestand, am 17. Oktober 2016 in einem sechsseitigen Schreiben an die Untere Jagdbehörde resümiert, es sei festzustellen, "dass die jagdrechtlichen Festsetzungen und Flächenaufteilungen aus den Bescheiden der Unteren Jagdbehörde MOL vom 18.01.2008 und 01.06.2016 die Gliederung der Jagdbezirke der Gemarkung Strausberg betreffend, sich rechtlich so erheblich widersprechen, dass sie nach diesseitiger Auffassung eine ordnungsgemäße Hege und Jagdausübung behindern". In einem Schreiben an den Genossenschaftsvorsitzenden stimmte die kreisliche Behörde ihm zu: "Nach einer ersten inhaltlichen Prüfung wäre es sinnvoll, den Bescheid vom 1. Juni 2016 aufzuheben. Dafür ist ein Antrag der Jagdgenossenschaft Strausberg notwendig", heißt es dort.

Das aber ist bis heute nicht passiert. Stattdessen hieß es auf der jüngsten Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Anfang Oktober, es bestehe kein Handlungsbedarf. Eigentümer und Jagdgenosse Fritz Knispel hatte am 4. Oktober einen Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um das Thema "Klärung der Rechtslage zu den widersprüchlichen Zuordnungsbescheiden" gestellt, doch drang auch der Altförster mit seinem Vorschlag, einen runden Tisch aller Seiten zu bilden, nicht durch.

Weil sich so wenige der 750 Grundstückseigentümer und damit Jagdgenossen zur Mitgliederversammlung einfinden, geschweige denn ehrenamtlich als Vorstand der Genossenschaft engagieren, bleiben die Arbeit wie auch der Aufwand an der Stadt hängen. 1. Beigeordnete des Jagdvorstehers ist Bürgermeisterin Elke Stadeler, Stellvertreter des Jagdvorstehers der Stadtförster Heiko Wessendorf, Fachbereichsleiterin Gudrun Wolf ist die Stellvertreterin der 1. Beisitzerin, Fachgruppenleiterin Kerstin Zimmermann Schriftführerin. "Der Vorstand insgesamt wird seit Jahren überwiegend durch Verwaltungsmitarbeiter der Stadt, des Bundes und bis vor Kurzem des Landes gestellt und eine erhebliche Arbeit von diesen Stellen verrichtet", bestätigt Elke Stadeler. Eine Interessenkollision könne es in der Verwaltung des Vorstandes nicht geben, da die Bejagung des Stadtforstes durch den Stadtförster im Rahmen seiner Dienstausübung und nicht etwa privatrechtlich und auf eigene Kasse erfolge: "Der Stadtförster vertritt hier die Interessen des Eigentümers Stadt sowie betriebliche Zielstellungen", schreibt die Bürgermeisterin.

Der Vorsitzende Olaf Storjohann war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.