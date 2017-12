Weihnachten mit dem Krampus

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Jetzt beginnt die vom Schriftstellerehepaar Hildegard und Siegfried Schumacher beschriebene "Bratapfelzeit" - die Zeit vor dem Fest. Im Advent besuchen die MOZ-Redakteure Menschen aus der Region und schreiben deren Weihnachtsgeschichten auf: Heute Sandra Schlager und Nico Baumgärtner.

Es ist Sonnabendvormittag. Draußen fällt leise der erste Schnee im Gesundbrunnental. Über dem Holztisch im Esszimmer der Familie leuchtet ein großer weißer Weihnachtsstern. Im Kamin knistert Holz. Sandra Schlager hat Kräutertee gekocht. Die Keramikkanne aus der Werkstatt von Susanne Eigenfeldt aus Altreetz steht auf einem Stövchen. Eine anheimelnde Atmosphäre. "Mama, ich möchte gern Honig", sagt Noah und greift nach dem Glas. Der Fünfjährige sitzt am Tisch, während sein drei Jahre jüngerer Bruder Nathan im Kinderzimmer spielt. Dabei ist ihm, aus Sicht seines großen Bruders, ein Malheur passiert. Er hat den Wunschzettel von Noah bemalt. Und das findet der überhaupt nicht gut und beschwert sich bei seiner Mama. Die wiederum tröstet ihn und kann Noah dazu überreden, einen neuen Wunschzettel zu malen. "Ich wünsche mir einen Piratenzauberstab", weiß der Fünfjährige sofort auf die Frage nach seinem Wunsch zu antworten und beginnt zu malen, so dass das Christkind diesen noch berücksichtigen kann. "Zu uns kommt nämlich nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind", erzählt Sandra Schlager, die aus Österreich stammt und jetzt in der Villa Austria im Brunnental mit ihrer Familie zu Hause ist. "Wir haben es gut. Bei uns bringt nämlich das Christkind den Christbaum. Darum brauchen wir uns gar nicht kümmern. Sehen kann man es aber nicht. Das Christkind ist nämlich sehr scheu. Aber wenn man schön leise ist, kann man das Glöckchen läuten hören", meint die 35-Jährige und erntet von ihrem Sohn ein zustimmendes Nicken. "Und manchmal findet man Sternenstaub oder ein goldenes Löckchen vom Christkind", ergänzt Noah mit großen Augen.

In der Zwischenzeit haben Nico Baumgärtner (34), der Herr des Hauses, und auch der kleine Nathan am Tisch Platz genommen. Gemeinsam berichtet die Familie davon, wie sie den Heiligabend verbringt. Der beginnt meistens mit einem Ausflug am Vormittag. Und dann wird das Essen vorbereitet. "Bis zu der Zeit, als wir unsere Ernährung umgestellt haben, gab es bei uns Karpfenfilet mit Feldsalat. Das ist ganz typisch für Österreich", erzählt Sandra Schlager in ihrem liebenswerten Akzent der Alpen. Doch inzwischen hat sich das Weihnachtsmenü vegan gewandelt. Rotkohl und Knödel gibt es aber schon noch. "Und wenn es dunkel wird, beginnt die Bescherung. Die Päckchen werden verteilt. Doch bevor sie geöffnet werden, spiele ich Gitarre und wir singen zusammen Lieder. Nico und ich stoßen mit Sekt an. Und dann gibt es belegte Brötchen. Die Kinder spielen mit ihren neuen Sachen." Meistens sind auch die Verwandten dabei. "In einem Jahr kommt Nicos Familie aus Neuküstrinchen zu uns, im anderen Jahr fahren wir nach Österreich."

Und natürlich zieht dieser Tage auch durch die Villa Austria der Duft von Weihnachtsplätzchen. "Die sind aber schon wieder alle", lacht Noah. "Zumindest ein Teil", korrigiert seine Mama. Gebacken wurden Zimt-Marmelade-Schnecken und Krampus. Krampus? Was ist das? "Der Krampus begleitet den Nikolaus und kommt zu jedem ins Haus", gibt sich Noah wissend und schiebt hinterher: "Wenn der Nikolaus spricht, dann passt der Krampus auf, dass niemand lügt. Und wenn doch, dann kommt der in den Korb." Eine interessante Geschichte, die Noah da erzählt. Sie entstammt keineswegs seiner Phantasie, sondern geht auf eine zum 6. Dezember gelebte Tradition in Österreich zurück.

Überhaupt hat Sandra Schlager viel von ihrer Heimat mitgebracht. Auch die Vorliebe für den österreichischen Buchautor Peter Rosegger. Gerade ist ein Buch von ihm ganz oft in den Händen der Familie "Weihnachten mit Peter Rosegger. Die schönsten Erlebnisse aus der Waldheimat". Er kommt aus der Steiermark, dort, wo auch Sandra Schlager ihre Wurzeln hat. "Daraus lesen wir den Kindern zurzeit sehr oft vor", sagt die 35-Jährige. Fürs Foto nehmen die vier auf einer Bank am Kamin Platz. Die zwei Hunde Aton und Helios dürfen dabei nicht fehlen. Sie gehören dazu. "Wenn es richtig schneit, dann ziehen uns die Hunde mit den Schlitten ins Stadion", verrät Noah und blickt zum Fenster. Es hat aufgehört zu schneien. Für eine Schlittenpartie reicht es diesmal noch nicht.