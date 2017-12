Keine Einigung über Jerusalem

Christian Kerl

Brüssel (ck) Die Begrüßung ist überaus freundlich, doch den tiefen Graben können alle diplomatischen Höflichkeiten nicht verdecken.

Als die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Morgen zum Frühstücks-Gespräch in der Brüsseler Zentrale des Europäischen Rats empfängt, heißt sie den Gast mit Wangenküssen und herzlichen Worten willkommen. Der letzte Besuch eines israelischen Premiers sei 24 Jahre her, "viel zu lange", flötet Mogherini. Dabei weiß ihr Gast, dass die EU-Außenbeauftragte gern noch etwas länger gewartet hätte. Netanjahu verdankt seine Visite allein der litauischen Regierung, die ihm den Gefallen einer Einladung nach Brüssel tat - als Netanjahu die Sache öffentlich machte, konnte Mogherini ihn nicht wieder ausladen, bat aber demonstrativ Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zum nächsten Ministertreffen im Januar.

Es dauert dann auch nur wenige Minuten, bis kein Zweifel mehr besteht, dass es sich hier nicht um den Auftakt eines Freundschaftsbesuchs handelt. Im Pressestatement noch vor dem Vier-Augen-Gespräch drängt Netanjahu die EU dazu, dem Beispiel von US-Präsident Trump zu folgen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Diese Entscheidung mache den Frieden in Nahost möglich, denn Frieden basiere auf der Anerkennung der Realität: "Jerusalem ist die Hauptstadt Israels und niemand kann das verneinen", erklärt der Premier. Auch die Palästinenser müssten das akzeptieren. Dabei kennt Netanjahu die Haltung führender EU-Regierungschefs: Er hat den Europäern ja kurz vor der Anreise "Doppelmoral" vorgeworfen, weil unter anderem die Regierungen Deutschlands und Frankreichs und auch Mogherini selbst den Kurs Trumps in der Hauptstadtfrage scharf kritisiert hatten, aus Netanjahus Sicht aber die jüngsten Raketenangriffe auf Israel nicht ausreichend verurteilten. Das schwebt nun im Raum, während Mogherini ungerührt versichert, die EU werde am internationalen Konsens zu Jerusalem festhalten. Soll heißen: Ein einseitiges Vorgehen wird nicht unterstützt, Jerusalem soll Hauptstadt sowohl Israels als auch Palästinas im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung werden. Am Mittag wird Mogherini dem Gast eine schnippische Kurzfassung der diplomatischen Replik hinterher schicken: Netanjahu könne seine Erwartungen an die Verlegung von Botschaften nach Jerusalem "an andere richten, denn von der Seite der EU-Mitgliedstaaten wird dieser Schritt nicht kommen".

Dafür immerhin hat sie das Mandat der EU-Außenminister, die nach einer längeren Diskussion mit Netanjahu diese Position bekräftigen; Deutschland wird dabei vom EU-Botschafter Reinhard Silberberg vertreten, Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte kurzfristig wegen eines Krankheitsfalls im familiären Umfeld abgesagt.

Die Außenbeauftragte lobt ausgiebig die Geschlossenheit der EU-Außenminister - dabei hatte sie sich weitaus mehr gewünscht. Doch eine scharfe Distanzierung von Washington kam nicht zustande: Es geht ein Riss durch die EU in der Frage, wie scharf man auf die jüngste Eskalation reagieren soll.

Vor allem skandinavische Staaten sind für klare Kante. Doch eine Verurteilung des amerikanischen Vorgehens hatte unter anderem die ungarische Regierung gestoppt. Von der tschechischen Regierung kam sogar das Signal, man könne wie die USA Jerusalem als Hauptstadt anerkennen. Die Osteuropäer scheuen zum einen den offenen Konflikt mit den USA. Zugleich pflegt etwa Ungarns Regierungschef Viktor Orban bei seinem Anti-Islam-Kurs seit längerem eine größere Nähe zum rechtskonservativen Netanjahu. Als der israelische Premier im Sommer mit ost- und mitteleuropäischen Regierungschefs in Budapest zusammentraf, zog er unwidersprochen über die offizielle EU-Linie her: Die Politik Brüssels sei "absolut verrückt", weil sie die Zusammenarbeit mit Israel auf jedem Gebiet an politische Bedingungen knüpfe.

Tatsächlich sind nur die wirtschaftlichen Beziehungen der EU zu Israel gut, die politischen sind seit längerer Zeit angespannt: Die EU kritisiert sehr offen die israelische Siedlungspolitik, mehrmals war deshalb das Assozierungsabkommen mit Israel in Gefahr. Die EU stellt zudem der palästinensischen Autonomiebehörde Milliarden an Hilfsgeldern zur Verfügung stellt, sie ist deren größter internationaler Geldgeber - was in Israel auf wenig Sympathie stößt.