Vom gefrorenen Kurs ins heiße Inselbad

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der 18-jährige Marc Drees vom Frankfurter RC 90 hat den Hauptwettbewerb beim 25. Triathlon des 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02 gewonnen. Allerdings hatte sich der ehemalige Frankfurter Sportschüler bei den ab dem Junioren-Alter geforderten 4,5 Kilometer Lauf, 7,5 Kilometer Rad fahren und 100 Meter Schwimmen im 30 Grad warmen Inselbad kaum Konkurrenz zu erwehren. So ist bei den Junioren nur noch Pia Zylke vom RSV Blankenfelde als Siegerin gelistet. Temperaturen um den Gefrierpunkt, ein teilweise vereister Untergrund sowie ein zeitgleich ausgetragenes Cross-Rennen in Berlin hatten anscheinend doch so manchen ambitionierten Radsportler davon abgehalten, auf der Eisenhüttenstädter Insel zu starten. Auch Triathlon-Spezialisten wie noch vor zwei, drei Jahren, beispielsweise vom MSV Tripoint Frankfurt oder Holzinger Sport, fehlten. So war mangels Beteiligung vor einem Jahr der Wettbewerb ausgefallen. Obwohl beim Rennen am Sonntag lediglich 24 Athleten erschienen, hatte eine Absage bei Organisationsleiter Detlef Möws nicht zur Disposition gestanden. Im Gegenteil - er hatte am Sonntagmorgen noch den Wellmitzer Streudienst geordert, damit auf dem 1,5 Kilometer-Rundkurs tatsächlich mit voller Kraft in die Pedalen getreten werden kann. "Die 25. Auflage hat stattgefunden, niemand ist gestürzt oder hat sich verletzt. Vor allem wollen wir mit dieser Veranstaltung unseren Nachwuchssportlern in der Phase der allgemein athletischen Ausbildung ein Erfolgserlebnis verschaffen", erklärt Möws. So hatte er vor allem die Nachwuchsrennen im Blick, bei dem der Gastgeber mit neun Startern vertreten war.