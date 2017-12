Gosener rast durch Holzwand

Joachim Eggers

Gosen (MOZ) Ein 32-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Montag die Schallschutzwand am Ortseingang aus Richtung Müggelheim glatt durchbrochen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei prüft, ob Alkohol im Spiel war.

Kurz nach 1 Uhr war die Nacht zum Montag für Margit Henke zu Ende. Die Gosenerin wohnt auf einem Grundstück direkt am Ortseingang aus Richtung Müggelheim hinter einer hölzernen Schallschutzwand, unmittelbar am Abzweig der Köpenicker Straße. "Es hat geknallt, ich dachte zuerst, es wäre der Hund", sagte sie am Montag der MOZ.

Als sie hinaussah, erkannte die Gosenerin sofort, dass da etwas anderes geknallt hatte. Der Honda Civic eines jungen Mannes, den sie später als Gosener erkannte, hatte die Schallschutzwand zwischen zwei Pfeilern komplett durchbrochen. Das Fahrzeug kam erst auf dem Grundstück von Margit Henke zum Stehen. Der Fahrer war nach Aussage von Margit Henke zunächst noch ansprechbar. Ihr Nachbar Klaus-Dieter Neugebauer sagt, er habe eine deutliche Alkoholfahne gerochen. Die Polizei teilte mit, man prüfe, ob Alkohol eine ursächliche Rolle spielte. Rettungswagen und Polizei seien rasch gekommen. Ein Passanten-Paar habe sofort den Notruf gewählt. Noch in der Nacht, gegen 4 Uhr, wurde auch das Auto geborgen. Die Feuerwehr kam nicht zum Einsatz.

Am Montagnachmittag stehen Margit Henke und ihr Nachbar an der Stelle, an der jetzt ein etwa vier Meter breites Loch in der Schallschutzwand klafft. Deren Reste liegen aufgetürmt im Garten, darunter begraben ist ein umgeknickter Straßenwegweiser, Glasscherben liegen auf dem Boden. Margit Henke und ihr Nachbar schrauben provisorisch ein zweiteiliges Gatter links und rechts an die intakte Schutzwand, um die Lücke zu schließen. "Sonst kommen nachts die Wildschweine aufs Grundstück", sagt die Gosenerin, die das Ganze mit viel Galgenhumor aufnimmt.

Heute erwartet sie Besuch vom Landesbetrieb Straßenwesen, dem die Schallschutzwand gehört. Lobend äußert sich die Gosenerin über die Hilfe der Spreenhagener Amtsverwaltung. "Ich habe dort angerufen, weil ich nicht wusste, an wen ich mich wenden muss. Der Mitarbeiter hat mir versprochen, sich zu kümmern. Es hat keine Viertelstunde gedauert, da rief er zurück", sagt Margit Henke anerkennend.

Vor 20 Jahren ist ihr das gleiche schon mal passiert, damals um 4.15 Uhr an Heiligabend. Nach jenem Unfall hat sie das damals zerstörte Feld der Schallschutzwand auf der Rückseite mit Steinen und anderem Material gesichert. Das hat in der Nacht zum Montag nichts geholfen - denn der Unfallfahrer hat den nächsten Abschnitt der Schallschutzwand erwischt.

Gosen (je) Kurz nach 1 Uhr war die Nacht zum Montag für Margit Henke zu Ende. Die Gosenerin wohnt auf einem Grundstück direkt am Ortseingang aus Richtung Müggelheim hinter einer hölzernen Schallschutzwand, unmittelbar am Abzweig der Köpenicker Straße. Ein 32 Jahre alter Autofahrer aus Gosen diese Schutzwand durchbrochen. Der Honda Civic kam erst auf dem Grundstück von Margit Henke zum Stehen. Der Fahrer erlitt laut Polizeibericht schwere Verletzungen. Nach Aussage von Margit Henke war er zunächst noch ansprechbar. Ihr Nachbar Klaus-Dieter Neugebauer sagt, er habe eine deutliche Alkoholfahne gerochen. Die Polizei teilte mit, man prüfe, ob Alkohol eine ursächliche Rolle spielte. Rettungswagen und Polizei seien rasch gekommen, sagt die Gosenerin, gegen 4 Uhr früh wurde auch das Auto abgeholt.

Am Montagnachmittag standen Margit Henke und ihr Nachbar an der Stelle, an der jetzt ein etwa vier Meter breites Loch in der Schallschutzwand klafft. Deren Reste liegen aufgetürmt im Garten, darunter begraben ist ein umgeknickter Straßenwegweiser, Glasscherben liegen auf dem Boden. Margit Henke und ihr Nachbar montierten ein provisorisches Gatter. "Sonst kommen nachts die Wildschweine aufs Grundstück", sagt die Gosenerin, die das Ganze mit viel Galgenhumor aufnimmt. Vor 20 Jahren ist ihr das gleiche schon mal passiert, damals um 4.15 Uhr an Heiligabend. Nach jenem Unfall hat sie das damals zerstörte Feld der Schallschutzwand auf der Rückseite mit Steinen und anderem Material gesichert.

6

7

8

9

30

1

2

3

4