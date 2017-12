Polizeibericht Schwedt vom 12.12.2017

MOZ

Uckermark (MOZ) Illegale Einreise gestoppt

Schmölln. Für sechs Männer aus Kirgisien, die unerlaubt nach Deutschland gelangen wollten, war in der Nacht zum Sonntag die Reise kurz hinter der polnischen Grenze zu Ende. Sie waren Insassen eines Reisebusses, der von Bundespolizisten aus Angermünde gegen 1.40 Uhr auf der A 11 kontrolliert wurde. Die Männer im Alter von 22 bis 35 Jahren reisten freiwillig nach Polen zurück, wo sie sich legal aufhalten dürfen.

Reh verschwindet nach Unfall

Gatow. Mit dem Schrecken davongekommen sind eine Fahrerin und die anderem Insassen eines Hyundai bei einem Wildunfall am Montagmorgen auf der Straße zwischen Gatow und Vierraden. Der Wagen war gegen 7.15 Uhr mit einem Reh kollidiert. Das Tier verschwand nach dem Zusammenprall. Am Auto, das weiterfahren konnte, entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

VW kollidiert mit Baum

Retzow. Die Kollision ihres Wagens mit einem Baum hat eine Autofahrerin am frühen Montagmorgen unverletzt überstanden. Sie war gegen 5.20 Uhr mit ihrem VW aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Schaden an dem weiterhin fahrbereiten Auto liegt bei rund 1500 Euro.

Promille-Fahrer gestoppt

Lychen. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmittag in Lychen aus dem Verkehr gezogen. Streifenbeamte hielten den BMW des 54-Jährigen gegen 11.40 Uhr zur Kontrolle an. Ein erster Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,95 Promille.