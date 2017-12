Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 12.12.2017

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Wegen Geldwäsche verhaftet

Bundespolizisten haben am Sonntag einen mit Haftbefehl gesuchten Mann auf der Autobahn festgenommen. Gegen fünf Uhr hatten sie den Letten in einem Linienbus kontrolliert. Gegen den 52-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Berlin bereits im September 2015 Haftbefehl wegen Geldwäsche und Verschleierung von unrechtmäßigen Vermögenswerten erlassen. Weil der Mann die geforderte Summe von 2700 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unfall unter Alkohoeinfluss

Ein 26 Jahre alter Frankfurter ist mit seinem Opel Movano am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf der B112 bei Glätte nach rechts von der Straße abgekommen. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

In Brieskow-Finkenheerd sind am Sonntag gegen 19.35 Uhr bei Glätte ein Mitsubishi und ein Honda zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Ein Blitzer steht heute an der Hansastraße in Richtung Lennéstraße.

Blitzer