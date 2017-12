Polizeibericht Bernau vom 12.12.2017

MOZ

Bernau (MOZ) Drei Autos auf B 158 zusammengestoßen

Blumberg. Am Sonntag, gegen 17.50 Uhr, hat sich auf der B158 in Blumberg, im Bereich des Chausseedreiecks, ein Verkehrsunfall ereignet. Der 19-jährige Fahrer eines Kia, der das Chausseedreieck in Richtung B 158 befuhr, stieß im Kreuzungsbereich mit einem Opel zusammen, der auf der B 158 unterwegs war. Der wiederum kam durch den Aufprall in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem BMW. Der Opel kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Rettungskräfte brachten die beiden Insassen des Kia sowie die drei Insassen des Opel, darunter auch ein einjähriges Kind, in Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 18 000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 158 blieb für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Schönwalde/Klosterfelde. Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen. In Klosterfelde, Kürbisstraße, durchsuchten sie die Räume. Angaben über den Schaden gibt es noch nicht. In Schönwalde fiel den Dieben laut ersten Angaben Bargeld in die Hände. Der Gesamtschaden ist noch offen. In beiden Fällen war die Spurensicherung im Einsatz.

74-Jährige kollidieren mit Skodas

Zepernick. In der Schönower Straße ereignete sich am Montag, gegen 9.15 Uhr, ein Verkehrsunfall. Dort stießen zwei Skoda zusammen. Die beiden jeweils 74-jährigen Fahrer überstanden den Unfall unverletzt. Sachschaden: etwa 4000 Euro.

Lasterfahrer fährt gegen Rollstuhl

Eberswalde. Am Montag, gegen 7.30 Uhr, überquerte ein Rollstuhlfahrer im Kreuzungsbereich Am Markt die Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß ein Laster mit dem Rollstuhl zusammen. Der 68-jährige Rollstuhlfahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird mit etwa 200 Euro angegeben.

Noch bis Jahresende gibt es auf dem Zubringer der Autobahn 114 in beiden Richtungen zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße eine Engstelle. Die Fahrbahn wurde seit einigen Tagen auf je einen Fahrstreifen je Richtung eingeengt. Das führt im Berufsverkehr immer wieder zu Stau und längeren Wartezeiten Richtung Berlin oder zum Feierabend stadtauswärts.

Verkehrstipp