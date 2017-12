Polizeibericht Neuruppin vom 12.12.2017

Christian Schoenberg

Neuruppin (MOZ) Unter Drogen am Steuer

Kyritz (RA) An der Berliner Straße in Kyritz haben Polizeibeamte am Sonntag gegen 3.20 Uhr einen 26-jährigen VW-Fahrer kontrolliert, der offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat. Ein erster Vortest hat ergeben, dass der junge Mann Amphetamine zu sich genommen hatte. Der 26-Jährige gab zudem eine geringe Menge Cannabis freiwillig heraus. Nach der Blutprobenentnahme musste er laufen.

Nach Prügel im Krankenhaus

Wittstock (RA) Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Wittstock so schwer zusammengeschlagen worden, dass er jetzt im Krankenhaus liegt. Er war Besucher einer Kneipe am Gröper Tor. Als er das Lokal verließ, sollen drei Männer ihn zu Boden gestoßen und zusammengeschlagen haben. Ein Zeuge vertrieb das Trio. Die Mutter des Mannes erstattete im Laufe des Sonntags Strafanzeige und sagte, dass ihr Sohn im Krankenhaus stationär aufgenommen worden ist. Die Kripo bittet um Mithilfe: 03391 3540.

Tramnitz (RA) Eine 37-Jährige ist am Montagmorgen gegen 6 Uhr mit ihrem Citroën auf der Straße zwischen Brunn und Tramnitz nach links von der winterglatten Fahrbahn abgekommen. Das Auto rollte gegen einen Baum. Die Fahrerin musste verletzt in ein Krankenhaus. Sachschaden: 5 000 Euro.