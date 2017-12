Polizeibericht Seelow vom 12.12.2017

Uwe Spranger

Seelow (MOZ) Kleinbus landet auf dem Dach

Trebnitz. In einer Linkskurve ist ein Opel Vivaro am Montag, gegen 9 Uhr, auf der Trebnitzer Hauptstraße ins Schleudern geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleinbus überschlug sich an einer Böschung und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Dafür sperrte die Polizei die Straße kurzzeitig. Der Sachschaden wurde auf rund 6200 Euro geschätzt.

Zwei Fahrräder eines Vereins gestohlen

Seelow. Unbekannte haben die Lagerhalle eines Vereins in der Apfelstraße aufgebrochen und daraus zwei Fahrräder gestohlen. Das zeigte ein Mitglied des Vereins am Freitagnachmittag an, teilte die Polizei am Montag mit. Passiert sei der Einbruch bereits zwischen dem 2. und 3. Dezember, hieß es. Zur Schadenshöhe lägen noch keine Angaben vor.