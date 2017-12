Polizeibericht Freienwalde vom 12.12.2017

Karin Sandow

Freienwalde (MOZ) Transporter bleibt auf Dach liegen

Trebnitz.In einer Linkskurve auf der Trebnitzer Hauptstraße ist am Montag gegen 9 Uhr ein Opel Vivaro ins Schleudern geraten und nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er überschlug sich an einer Böschung und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Für das Abschleppen des Fahrzeugs wurde die Straße kurzzeitig gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 6200 Euro.

Fahrräder gestohlen

Seelow. Am Freitagnachmittag zeigte ein Mitglied eines Vereins an, dass unbekannte Täter zwischen dem 2. und 3. Dezember die Lagerhalle des Vereins an der Apfelstraße aufgebrochen haben. Daraus fehlten zwei Fahrräder. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.