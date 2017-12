Falkensee soll eine Stadt für alle sein

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention), wurde bereits im Jahr 2006 von der Uno verabschiedet. Seit 2009 ist es in Deutschland rechtskräftig. Ziel ist, Menschen mit Behinderungen die gleichen Chancen in der Gesellschaft zu schaffen. Gleichwertige Bildungsmöglichkeiten, Bewegungsfreiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, mit der entsprechenden Teilhabe in allen Bereichen der Lebensführung, Arbeit zu finden, ihre politischen Rechte wahrnehmen zu können.

"Früher kam ich mir manchmal vor wie ein Alien", beschreibt Silke Boll die Besonderheiten ihres Lebens. Die Betonung liegt auf früher. Silke Boll lebt in Falkensee. Schlanke Frau, aufmerksamer Blick, ruhige, feste Stimme. Würde sie einfach irgendwo an einem Tisch sitzen, man würde ihre gesundheitliche Einschränkung gar nicht bemerken. Tatsächlich aber ist sie in ihrer Beweglichkeit auf den Rollstuhl angewiesen. Boll agiert selbstsicher mit ihrem fahrbaren Untersatz, beinahe schon elegant. Nicht sie ist eingeschränkt, ihre Umgebung schränkt sie ein, nun bereits weniger aber eben immer noch. Was nicht sein muss. Denn, so einiges hat sich in Falkensee bereits geändert. Als Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung ist die Veränderung auch ihrer unermüdlichen Arbeit geschuldet. "Falkensee ist mir Heimat geworden", sagt sie jetzt und weiß, die Arbeit ist noch lange nicht getan.

Das weiß auch die Stadt Falkensee, besser, die Stadtverwaltung. Damit wirklich alle Bedürfnisse abgedeckt werden, alle Probleme gehört und auf den Tisch kommen und natürlich auch um mit den Betroffenen selber ins Gespräch zu kommen, gab es bereits im letzten Jahr eine Demokratiekonferenz zum Thema Inklusion. Gekommen war viele Falkenseer, mit und ohne Behinderung. Die Ergebnisse dieser Beteiligungsrunde sind inzwischen in einem Entwurf zusammengefasst. Mit der Frage, was fehlt? Was müsste in den Entwurf zum Inklusiven Teilhabeplan noch hinein? Damit befassten sich ein die Teilnehmer eines buntgemischten Workshops letzten Samstag. Geleitet und unterstützt von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Falkensee, Manuela Dörnenburg und der Dezernentin Luise Herbst. Ziel ist es, den fertigen Plan im Januar kommenden Jahres dem Hauptausschuss der SVV vorzulegen. Dörnenburg hofft auf einen Beschluss der SVV zum Plan bereits im Februar 2018. Ein sehr ambitioniertes Ziel, wie sie selbst eingesteht. Und tatsächlich werden in den Arbeitsgruppen noch einige Fragen gestellt, Probleme benannt, Sorgen Kund getan. Und es zeigt sich deutlich, die Gemeinde allein kann viel aber auch nicht alles bewirken. So sind private Einrichtungen wie Einzelhändler oder Veranstalter in ihren Entscheidungen zur Barrierefreiheit erst einmal autonom. Die Stadt kann an Investoren aber grundsätzlich auch ihre Vorstellung, von einem Falkensee für alle, weiterreichen, wünschen sich die Teilnehmer. Für die Verwaltung erklärt Luise Herbst. "Wir wollen diese Beschlüsse und wir möchten sie auch umsetzen." Es ist Silke Boll, die noch etwas anderes zu bedenken gibt. "Barrierefreiheit ist für viele Menschen wichtig. Nicht nur für Behinderte. Hat ein Wohnhaus einen Fahrstuhl, freut sich auch der mit Kisten beladene Nachbar. Und auch die Familie mit Kinderwagen." Boll setzt auf die Gemeinsamkeit der Menschen der Stadt. Nicht auf das, was sie trennt. Der Stadt, die ihr Heimat werden konnte.