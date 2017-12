Für die Zukunft vorbereiten

Igor Steinle

Berlin (MOZ) Viele der Kinder, die dieses Jahr eingeschult wurden, werden Berufe ausüben, die es noch nicht gibt. Und jene, die es schon heute gibt, werden noch stärker geprägt sein von der Digitalisierung: Dachdecker werden sich mit Drohnen auskennen müssen, Bauarbeiter mit virtuellen Zwillingen ihrer Baustellen und Ärzte mit Algorithmen, die ihre Diagnose unterstützen.

Sollte es nicht Aufgabe der Schulen sein, Kinder für diese Zukunft vorzubereiten? Mit digitalen Umgebungen umzugehen wird schon heute als selbstverständliche Kernkompetenz jedes Arbeitnehmers angesehen. Tatsächlich aber hat eine Studie von 2014 ergeben, dass 30 Prozent aller deutschen Schüler digitale Analphabeten sind. Wenn sie sich eine gewisse Medienkompetenz angeeignet haben, so meist aus eigener Initiative.

Das kann nicht der Anspruch eines Landes sein, das auch in Zukunft wirtschaftlich und technologisch Schritt halten will mit den Besten der Welt. Es geht noch nicht einmal darum, den Schulalltag auf Teufel komm raus zu digitalisieren. Was analog Sinn macht, soll analog bleiben. Handschrift und eine korrekte Rechtschreibung sind Kulturtechniken, die es zu bewahren gilt. Je mehr allerdings unser Leben von Algorithmen bestimmt wird, desto dringlicher müssen auch Grundkenntnisse in Programmiersprachen zu einer Kulturtechnik werden.

Es geht aber nicht nur um Informatik. Möglichkeiten, den Unterricht zeitgemäß zu bereichern und sie an die Lebenswirklichkeit der Schüler anzupassen, gibt es viele: You-Tube-Lernvideos und interaktive Lernplattformen sind nur zwei Beispiele. Und auch Lehrer könnten profitieren, wenn sie auf eine Plattform mit den besten Unterrichtsmaterialien ihrer Kollegen zurückgreifen könnten.

Ohne Unterstützung seitens der Politik wird das nicht gelingen. Die Schulen sind in einem derart desolaten Zustand, dass selbst der milliardenschwere Digitalpakt von Bund und Ländern nicht reicht, diese Aufgabe zu bewältigen. Es sei denn, Lern-Tablets sind dafür da, sich vor dem Putz zu schützen, der in den Schulen von der Decke fällt.