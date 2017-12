Aschenputtel eröffnet Markt

Lisa Mahlke und Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) 40 Händler verwandeln die Fürstenwalder Innenstadt am Wochenende in einen besinnlichen und bunten Weihnachtsmarkt. Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und der Weihnachtsmann eröffnen ihn am Freitag um 16 Uhr. Viele Kinder proben seit Wochen für ihren Auftritt auf der Bühne.

"Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren", schmettern Erst- bis Sechsklässler und breiten die Arme aus, die in Umhängen, Weihnachts- und Schneemannkostümen stecken. "Kling, Glöckchen" ist eines der Lieder, mit dem sich die Kinder des Hortes "Spreefüchse" bereits seit Ende Oktober auf ihren großen Auftritt vorbereiten. Am Sonntag stehen sie auf der Bühne des Weihnachtsmarktes, zeigen ein Krippenspiel, singen Weihnachtslieder, sagen Gedichte auf. Erzieherin Sylvia Hobe hat schon zum fünften Mal ein Programm mit den Kindern einstudiert und die Kostüme selbst genäht.

Der Auftritt der "Spreefüchse" gehört zum umfangreichen Bühnenprogramm des Fürstenwalder Weihnachtsmarktes. Traditionell findet er am dritten Adventswochenende statt. In besinnlicher Atmosphäre können zwischen Dom und Kulturfabrik handgemachte Weihnachtsgeschenke gekauft und die vorweihnachtliche Stimmung bei Grünkohl, Bratwurst und Glühwein genossen werden. "Zirka 40 Händler, davon zwölf mit Kunsthandwerk, werden vertreten sein", sagt Torsten Keitzl aus der Fachgruppe Kultur und Sport, der den Markt organisiert hat. Torsten Keitzl freut sich, neben vielen bekannten Teilnehmern auch einige neue begrüßen zu können - zum Beispiel den Feuerwehrverein, die Brau-Freunde und die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal aus Reichenwalde. Erstmals werden auch im Domgarten Hütten stehen, kündigt er an. Auf dem Marktplatz erwarten Schausteller mit Verkaufsständen und Fahrgeschäften die Gäste.

Der Weihnachtsmann und Fürstenwaldes Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst eröffnen den Markt am Freitag, um 16 Uhr, auf der Bühne am Dom. Danach verzaubert Aschenputtel die kleinen und großen Gäste. Die United Dancer setzen das Märchen tänzerisch in Szene und starten damit das umfangreiche Bühnenprogramm. Als Höhepunkte nennt Torsten Keitzl die Roland-Kaiser-Cover-Show "Extreme - Weihnachtszeit" am Freitag, 16.30 Uhr, die Weihnachtsvorführung "Der Weihnachtsmann auf dem Weg zu den Sternen", Sonnabend, 15.15 Uhr, des Theaters Frankfurt sowie am Sonntag die VOC-Weihnachtstour des Landkreises, ab 15.30 Uhr.

An allen drei Tagen werden der Streichelzoo des Heimattiergartens, Alpakas und der Weihnachtsmann persönlich Weihnachtsstimmung verbreiten.