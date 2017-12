Fehlende Bildung ist das Problem

Andrè Bochow

Berlin (MOZ) Milliarden sollen in die Schulen gepumpt werden. Und wozu? Um endlich Klos und marode Sporthallen zu sanieren? Oder um die Klassenstärken zu reduzieren? Nein, die Milliarden sind für die Anschaffung von Computern da. Also für etwas, wovon der Nachwuchs zu Hause längst umstellt ist. Schüler leiden heute nicht unter einem Mangel an Digitalisierung, sondern unter einem Übermaß. Manche sprechen sogar von digitaler Demenz, weil die permanente Übergabe von Denkvorgängen an Rechner, Google und soziale Netzwerke, das Hirn schrumpfen lässt.

Selbst wenn das nicht oder nur teilweise zuträfe, bleibt doch die Frage, was an unseren Schulen besser wäre, wenn dort verstärkt auf Bildschirme geblickt und über Tablets gewischt würde? Kompetenzvermittlung kommt da häufig als Antwort. Kompetenz wird in unseren Schulen wie ein Zauberwort gehandelt. Und zwar als Gegenstück zum Wissen. Computer kennenzulernen und Medienkompetenz zu erlangen, werden als wesentliche Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen der nächsten Generationen angesehen. Für das Bestehen in den Stürmen der Digitalisierung.

Blöd nur, dass die lieben Kleinen und die Pubertierenden oft nicht einmal richtig lesen können. Gerade erst wurde das furchterregende Lesevermögen der deutschen Schüler in einer Untersuchung offenbar. Unternehmen beklagen die mangelhaften Rechenkenntnisse von Schulabgängern, und Uni-Professoren, dass bei ihren Studenten kaum ein Minimum an Wissen über Literatur, Musik, Kunst, Natur, Statistik oder Politik vorhanden ist. Geschichtliche Zusammenhänge sind vielen jungen Menschen so wenig vertraut, dass man sie für Außerirdische halten könnte.

Was unsere Heranwachsenden nicht lernen müssen, das ist die Handhabung digitaler Geräte. Aber wenn sie beim permanenten Blick auf ihr Smartphone gegen einen Baum laufen, wissen sie wahrscheinlich nicht einmal, dass es einer ist. Geschweige denn welcher. Wir brauchen wieder echte Bildung. Wer nichts weiß, findet auch im Internet nichts. Wenn naive Digital Natives auf analoge Wirklichkeiten treffen, kann das ganz böse enden.