Nikolaus-Pokal geht nach Mecklenburg

Ulrich Neumann

Schwedt (MOZ) Die Schwedter Schützengilde veranstaltete im Trapschießen ihren dritten Wettbewerb um den Nikolaus-Pokal. 19 Schützen, darunter drei Frauen, hatten sich auf dem Schießstand eingefunden, um die besten Nikolausschützen zu ermitteln. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse waren die Ergebnisse nicht wie erwartet.

Mit 40 von maximal 50 Treffern siegte Henry Hafenstein aus Belling (Mecklenburg-Vorpommern). In der Damenwertung bekam Angela Mombrei aus Schwedt mit 19 Treffern den Siegerpokal. Ihr folgten Christina Allwardt (17) aus Belling und die Schwedterin Karina Kindermann mit 15 Treffern.

In der männlichen Jugend gewann mit 38 Treffern Renee Hafenstein vor seinem Teamkollegen Michael Lehmann mit 26 Treffer (beide aus Belling). Den dritten Platz erkämpfte sich der Schwedter Franz Thomas mit 25 Tonscheiben. In der Altersklasse siegte Andreas Pietz aus Belling mit 35 Treffern vor dem Schwedter Jochen Müller, der auf 33 Treffer kam und Michael Jordan mit 30 Treffer. Die Senioren A der Jahrgänge 1950 bis 1961 stellten mit Henry Hafenmeister aus Belling den besten Schützen des Tages, der 40 Treffer landete. Ihm folgten Berndt Rüster aus Brüssow mit 34 Treffern und der Prenzlauer Bernhard Wittstock, der auf 33 Treffer kam. In der Senioren-B-Klasse starteten nur zwei Sportschützen. Hier siegte Klaus Radloff vor Ulrich Neumann, beide von der Schützengilde Schwedt.

Der Veranstalter bedankt sich bei allen Aktiven und den Helfern. Besonderer Dank gilt Jörg Mozarski für die gastronomische Betreuung. Nun ruhen die Wettkämpfe bis zum neuen Jahr, trainiert wird trotzdem.