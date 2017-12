Achterfeld für Budenzauber steht fest

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Eine Veränderung wird es entgegen der ersten Ankündigung zum 28. Hallenturnier des Fußballkreises Oberhavel/Barnim um den Pokal des Eberswalder Bürgermeisters geben, teilte Turnierleiter Helmut Liepke am Montag mit. So wird die SpG Finow/Lichterfelde den Platz von Einheit Bernau im Achterfeld einnehmen, die jetzt ihre Teilnahme abgesagt haben. "Der Trainer hat die Mannschaft gefragt, wer am 28. Dezember teilnehmen könnte und lediglich sechs Spieler, davon zwei Torhüter, hatten zu diesem Termin Zeit. So mussten wir die Einladung leider ablehnen", erklärte der Sportliche Leiter der Bernauer, Olaf Skotnik.

Neben der Spielgemeinschaft gehen die drei Brandenburgligisten (FSV Bernau, Union Klosterfelde und Preussen Eberswalde) am 28. Dezember von 18 Uhr bis 22 Uhr in der Westendhalle an den Start. Das Teilnehmerfeld komplettieren die Vertreter der Landesklasse Nord Grün-Weiß Ahrensfelde, Eintracht Wandlitz, Fortuna Britz und der FSV Schorfheide Joachimsthal.

Gespielt wird in der Vorrunde einmal zehn Minuten und ab den Halbfinalspielen zweimal sieben Minuten. Der Spielmodus bleibt unverändert (kein Futsal).