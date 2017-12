Abstiegskampf bleibt spannend

Julian Stegemann

Biesenthal (MOZ) Im direkten Duell der beiden abstiegsgefährdeten Klubs konnte der SV Biesenthal einen wichtigen Heimsieg einfahren. Nach 90 absolvierten Minuten freuten sich die Männer von Trainer Christian Schramm über einen 1:0-Sieg gegen die Sportgemeinschaft Finow/Lichterfelde.

Die Biesenthaler begannen mit einer engagierten Anfangsphase auf dem heimischen Rasen. In der vierten Spielminute scheiterte Marc Schönberg mit einem Schuss aus etwa 20 Metern am gut parierenden Gästekeeper. Auch die anschließende Ecke brachte Gefahr. Julian Drechsel köpfte nur knapp über den Kasten. Die Hausherren blieben weiter bemüht. Felix Müller trieb den Ball mit einem Vorstoß in die Hälfte von Finow/Lichterfelde. Sein Pass in die Sturmspitze landete bei Andreas Browkin, der den Ball über das Tor hob. In der 16. Minute begannen die Gäste erstmals etwas für ihr Offensivspiel zu tun. Ein Fernschuss von Jan Sturchstecher kann im letzten Moment noch von Biesenthals Schlussmann Paul Sternbeck gestoppt werden. Vor allem der schwer bespielbare Rasen sorgte für viele kleine Fehler im Spielaufbau. In einer Phase in der sich das Spiel ein wenig beruhigt hatte schlugen die Gastgeber zu. Geschickt kombinierten sie sich über die rechte Angriffsseite in den Sechzehner. Nach einem scharfen Pass in den Fünfmeterraum landete der Ball im Netz. Der Torschütze befand sich jedoch nicht unter den jubelnden Biesenthalern. Daniel Schuhmacher von Finow/Lichterfelde traf ins eigene Tor (24.). Bis zur Halbzeitpause verteidigte der SV Biesenthal diszipliniert und ließ lediglich Torschüsse aus der zweiten Reihe zu.

Auch im zweiten Durchgang gelang es den Gästen kaum kreative Spielzüge aufzuzeigen. Meist war ein Biesenthaler Fuß dazwischen. Die Gastgeber setzten nun auf Konter, um die vorzeitige Entscheidung zu erzielen. In der 65. Spielminute vergab Christoph Blum eine gute Möglichkeit zum 2:0. In der Schlussphase versuchte die Spielgemeinschaft noch einmal alles aus sich herauszuholen und drängte auf den Ausgleichstreffer. Doch es fehlte ihnen im gesamten Spiel die Kaltschnäuzigkeit. Das Tor wollte an diesem Tag einfach nicht fallen. Die Biesenthaler siegen am Ende nach einer besonders starken ersten Halbzeit mit 1:0.

Trainer Christian Schramm konnte nach dem Abpfiff durchatmen. Es war das erwartete Spiel auf einem schlechten Platz. Wir haben letztendlich die richtige Taktik gewählt und konnten mit unseren langen Bällen für Gefahr sorgen." Der Sieg sei besonders durch den Kampfgeist seines Teams verdient.