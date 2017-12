Erste Etappe auf dem Weg zum Titel für Concordia

Edgar Nemschok

Buckow (MOZ) . Die Fußballer des FC Buckow/Waldsieversdorf können nach dem 14. Spieltag der Ostbrandenburgliga gefeiert werden. Sicherlich nicht so ausgiebig, denn der Titel eines Herbstmeisters ist ein inoffizieller. Der Spitzenreiter setzte sich gegen den VfB Steinhöfel mit 3:1 durch.

Concordias Co-Trainer Christian Hiob berichtet, dass die Partie gegen den VfB Steinhöfel zunächst in Gefahr war. "Zunächst wurde das Spiel nach Buckowins Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion verlegt. Auch hier gab es natürlich durch den Schnee schwierige Bedingungen." Die Ankunft der Gäste verzögerte sich zusätzlich. Auch daran hatte das schlechte Wetter Schuld.

Für das Trainerteam Hiob/Dennis Schulz von Concordia stand schon vor dem Spiel fest: "Wir werden heute sicherlich nicht einen Schönheitspreis für das Spiel bekommen. Prämisse ist, dass wir die drei Punkte gewinnen. Heute sind also kämpferische Qualitäten gefragt."

Die Anfangsphase gestaltete sich sehr schwungvoll und zunächst nicht mit deutlichen Vorteilen für eine Mannschaft. Beide versuchten so gut es ging, den Ball laufen zu lassen. In der 18. Minute ging der Gastgeber dann aber doch in Führung. Ein schöner Pass von Benjamin Zwerschke erreichte Robert Ehrich, der im Direktspiel Bartosz Barandowski bediente. Der Pole schoss sein zwölftes Saisontor. Der Führungstreffer gab den Gastgebern nun noch mehr Sicherheit und ermöglichte es ihnen, aus einer leichten Konterstellung heraus zu spielen. Bis zur Pause wurde es trotz des rutschigen Bodens ein richtig gutes Spiel und auf Grund der offensiven Einstellung der Gäste auch ein regelrechter Schlagabtausch mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Mit dem 1:0 für die Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Das 2:0 fiel direkt nach dem Wiederanpfiff und kam dann auch einer Vorentscheidung gleich. Nach einem schönen Pass von Sirko Neumann war wiederum Barandowski zur Stele und verwandelte den Außentemperaturen entsprechend eiskalt.

In der 51. Minute erhöhten die Gastgeber sogar auf 3:0. Torschütze war diesmal Benjamin Zwerschke, der nach einem Freistoß von Barandowski ein Gewühl im Steinhöfeler Strafraum nutzte.

Auch wenn die Partie nunmehr entschieden war, der VfB mobilisierte noch mal alle Kräfte und stemmte sich tapfer gegen die drohende Niederlage. Er wurde mit dem 3:1 belohnt. Es war gleichzeitig das Tor des Tages. Der Freistoß von Toni Lüdtke war so gut geschossen, dass Concordia-Torhüter Markus Lück, er bekam ein extra Lob vom Concordia-Trainerteam, keine Chance zur Abwehr hatte.

Der Tabellenführer geht damit schon einen Spieltag früher in die Winterpause. Das Spiel gegen den FC Rot-Weiß Neuenhagen ist verlegt worden und wird erst am 1. Mai stattfinden. Rechnerisch ist den Männern des FC Buckow/Waldsieversdorf auch am letzten Spieltag der Hinrunde der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

Was bedeutet für den Verein nun diese Herbstmeisterschaft? Die Antwort gibt Christian Hiob: "Wir sind auf dem richtigen Weg. Vor Beginn der Spielserie sind wir ganz offensiv mit dem Saisonziel Meisterschaft und Aufstieg umgegangen. Der ganze Einsatz, Fleiß, das Engagement aller im Verein und die harte Arbeit haben sich bis jetzt gelohnt. Wir haben ganz offensichtlich eine Menge richtig gemacht."

Hiob blickt schon voraus und sagt: "Es wird auch nur eine kurze Winterpause geben. Nach kurzer Regeneration wollen wir schnellstmöglich, mindestens zweimal in der Woche, wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Das Projekt Meisterschaft geht dann in die nächste Stufe." In diesem Zusammenhang gibt Hiob gleichzeitig bekannt, dass seine Mannschaft in diesem Winter keine Hallenturniere bestreiten wird. "Das haben wir, trotz wirklich lukrativer Einladungen, gemeinsam im Verein so entschieden."