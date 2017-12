Schöne Bescherung beim FCS

Uwe Zuehlsdorf

(MOZ) Strausberg. Fußball-Oberligist FC Strausberg beendet das Sportjahr 2017 und die Hinrunde der Meisterschaft mit einem vollen Erfolg. Gegen den Angstgegner, 1. FC Frankfurt, gewannen die Männer von Trainer Christof Reimann deutlich mit 4:0 (1:0).

Hand auf's Herz, Herr Ohde, kommt die Winterpause nun doch noch zu früh? "Könnte man fast annehmen, denn nach den zwei guten Spielen und acht Toren haben wir fast schon einen Lauf. Aber einige Spieler sind doch angeschlagen und die Pause ist nicht nur verdient, sondern gilt nun auch der Regeneration", sagt der Sportliche Leiter beim FC Strausberg und fasst damit die beiden Siege gegen den Torgelower FC Greif (4:2) und 1. FC Frankfurt zusammen. Am nächsten Wochenende wird schon der erste Spieltag der Rückrunde ausgetragen, doch Strausberg hat da spielfrei.

Mit dem deutlichen 4:0 gegen den 1. FC Frankfurt haben die Strausberger nun 24 Punkte auf dem Konto - am Ende der Spielserie 2016/17 war es insgesamt nur ein Punkt mehr. "Einfach nur geil!", befand Trainer Christof Reimann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Dabei sah es in den ersten 45 Minuten gar nicht nach so einem klaren Erfolg aus. Die Gastgeber fanden keine Mittel, um die Fünferkette der Frankfurter erfolgreich auszuhebeln. Zu oft fehlte spätestens dem letzten Pass die nötige Genauigkeit. So blieb ein harmloser Distanzschuss von Felix Angerhöfer die einzige Ausbeute der ersten halben Stunde. Da die Gäste allerdings in der Offensive auch wenig zustande brachten, spielte sich vieles nur zwischen den Strafräumen ab.

Umso überraschender die erste gefährliche Aktion des 1. FC. Lukas Guttke zog einfach mal aus der Distanz ab und Timo Hampf hatte mehr Mühe als ihm lieb war (31.). Doch der Gastgeber war um eine Antwort nicht verlegen. Auch Damian Schobert im Frankfurter Tor musste sich bei einem Schuss von Tino Istvanic ganz schön strecken (34.).

Allmählich nahm das Spiel der Strausberger aber Fahrt auf. Verpasste Istvanic noch eine flache Eingabe des Kapitäns Gordan Griebsch nur knapp (41.), so machte es Angerhöfer besser. Nach klugem Zuspiel auf die rechte Seite überwand er freistehend Frankfurts Torhüter (43.) zur 1:0-Halbzeitführung.

Mit einem Paukenschlag begannen die zweiten 45 Minuten. Eine flache Eingabe konnte Griebsch ungehindert über die Linie drücken. Gerade einmal 21 Sekunden waren da gespielt. Das Spiel war somit schon kurz nach Wiederanpfiff entschieden, denn die Gäste von der Oder machten es dem Gegner nun zu einfach. Völlig ungehindert konnte so Istvanic das 3:0 erzielen. Bei einer Flanke von Hohlfeld nach einer guten Kombination über mehrere Stationen stand er völlig allein vor dem Torhüter und konnte sich per Kopf die Ecke aussuchen.

Frankfurts Trainer Peter Flaig reagierte mit einem Dreifachwechsel, doch es änderte sich wenig an der Situation. Zu einfach kamen die Strausberger zu gefährlichen Spielzügen. Exemplarisch der vierte Treffer. Einen Ballverlust der Gäste in der eigenen Hälfte nutzte Griebsch sofort, um zur Grundlinie zu ziehen. Seine flache Eingabe beförderte Angerhöfer aus elf Metern freistehend unter die Latte.

Überaus zufrieden sagte Reimann nach der Partie: "Uns ist heute sehr viel gelungen, besonders in der zweiten Halbzeit. Es hätten sogar zwei, drei Tore mehr sein können! Ende der letzten Saison hatten wir 25 Punkte, jetzt zum Winter schon 24. Wir wollen 40 Punkte und mehr erreichen!"

Sichtlich bedient war Frankfurts Trainer Peter Flaig: "Wie kann man innerhalb von zwei Wochen so unterschiedlich spielen?" In die gleiche Kerbe schlug Co-Trainer Fred Garling: "Eigentlich fehlen mir die Worte. Wie haben nach dem 2:1-Sieg in Wismar wohl einen Fehler gemacht und die Mannschaft zu sehr gelobt. Das wird jetzt vor dem Spiel in Schwerin noch mal eine richtig harte Woche. Dieses Spiel werden wir intern auswerten."

Lobende Worte fand nach der Partie Holger Ohde für einige seiner Strausberger. "Timo Hampf ist eine echte Bank in unserem Tor. Dass er wieder einer der Besten war ... Aber auch Tino Istvanic und vor allem Pierre Vogt haben aus meiner Sicht großartig gespielt. Die Reihe lässt sich weiterführen und so freut mich, dass auch unser Kapitän Gordan Griebsch einen deutlichen Formanstieg aufzeigte."