Erst Schnee geschaufelt, dann Remis geholt

Volker Rudolph

Frankfurt (MOZ) Mit einem 2:2 (2:0) musste sich das Landesklassenteam von Blau-Weiss Markendorf im "Ausweichquartier" Wiesenau gegen die Regionalligareserve des FSV 63 Luckenwalde im letzten Heimspiel der Saisonhinrunde mit einem Punkt zufrieden geben. Damit gelang allerdings der erneute Vorstoß auf den 3. Tabellenplatz in der Staffel Ost.

Als Erstes schaufelten Vorstandsmitglieder und verletzte Spieler die Platzlinien frei. Die später sehr umsichtige und gut leitende Unparteiische Jennifer Zeuke war zufrieden. Auf dem schwer, aber definitiv bespielbaren Kunstrasen hatten beide Mannschaften anfangs ihre Probleme. Der Spielfluss war gehemmt und Kämpferqualitäten waren gefragt. Der Markendorfer Offensivmotor brauchte etwas, um in Fahrt zu kommen. Das änderte sich in den 15 Minuten vor der Halbzeitpause. Die Blau-Weissen entwickelten Druck und forcierten das Tempo. Nach einer Ecke gelang Patryk Nowaczewski per Kopfballtorpedo der Führungstreffer. Nur zwei Minuten später verwandelte Sascha Kloss in gewohnt eleganter und cleverer Manier einen Freistoß sicher und eiskalt zum 2:0-Halbzeitstand. Weitere Gelegenheiten wurden nicht genutzt. Zur Pause schien der Kurs "Heimsieg in der Fremde" fest eingeschlagen zu sein.

Halbzeit zwei nahm aber einen anderen Verlauf. Mit der ersten nennenswerten Aktion gelang den auch personell gebeutelten Gästen durch René Hasche der schnelle Anschlusstreffer zum 2:1. Blau-Weiss konnte im Anschluss klarste Chancen zum 3:1 nicht nutzen. Ein Fehler in der Markendorfer Defensive nach einem sofort ausgeführten Gästefreistoß führte prompt zum Ausgleich durch Jonas Hahlweg. Jetzt war das Spiel wieder offen. Markendorf hatte gefährliche Offensivaktionen. Doch das allerletzte Risiko ging man nicht mehr ein, denn auf diesem Geläuf hätte die Sache schief gehen können. Über das Remis konnten sich die Gäste mehr freuen.

Für die Blau-Weissen, die Hilfe aus der Ü35 erhalten hatten, steht bei weiter anhaltender Personalnot nun noch ein schweres Spiel zum Hinrundenende am Sonnabend in Bruchmühle an.