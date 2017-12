Union drückt aufs Tempo

Gunther Hartwig

Berlin (gh) Kanzlerin Angela Merkel wünscht sich zügige Gespräche über eine Neuauflage der schwarz-roten Koalition. Nach Sitzungen der CDU-Führung am Sonntag und Montag erteilte die Parteivorsitzende der Bildung einer Minderheitsregierung erneut eine Absage.

"Die Welt wartet darauf, dass wir agieren können", sagte Merkel und bekräftigte, dass für sie nur eine gemeinsame Regierung mit der SPD in Frage komme: "Eine Minderheitsregierung wäre in jedem Fall keine stabile Regierung." Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte, die Union stehe "vor vielversprechenden Gesprächen mit der SPD zum Neustart einer großen Koalition". Allerdings dürfe die neue Bundesregierung "kein Remake von Schwarz-Rot aus der vergangenen Wahlperiode" sein.

Es gehe nicht darum, dass CDU, CSU und SPD eine "inhaltliche Patchwork-Koalition" aus lauter eigenen Wahlversprechen bildeten, sondern um einen "klaren Zukunftsentwurf für Deutschland", sagte Dobrindt. Der Landesgruppen-Chef erwartet, dass die SPD spätestens Ende Januar über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheide. Zugleich machte er jedoch klar, dass die von der SPD geforderte Bürgerversicherung "ein Vorschlag aus der Mottenkiste" sei, der keine Aussicht auf Verwirklichung habe.

Die CDU-Vorsitzende ging über Äußerungen jüngerer CDU-Politiker hinweg, die sich auch offen für eine Minderheitsregierung unter Führung der Union gezeigt hatten. Merkel erklärte, es habe in der CDU-Führung "Einigkeit" darüber geherrscht, dass man keine Minderheitsregierung wolle. Sie gehe jetzt "mit gutem Mut und großer Unterstützung" in das erste Gespräch mit der SPD am Mittwochabend.